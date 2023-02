München (ots) –

Statistisch ist der Autokauf die zweitteuerste Anschaffung im Leben eines Menschen. Nur die eigene Immobilie ist eine noch bedeutendere und teurere Anschaffung. Doch für beide gilt: Eine solche Entscheidung trifft man nicht aus einer Laune heraus. Sie will sorgsam überlegt sein, sie braucht Vertrauen und einen starken Partner. Um genau das bieten zu können hat sich Aiways für ein besonderes Vertriebsmodell entschieden.

Mit jedem grundlegenden Wandel, jedem Fortschritt, den der Mensch gemacht hat, hat sich auch unser Verhalten und sogar unser Denken verändert. Der Wechsel von fossilen Antrieben zu rein elektrischen Antrieben wird nicht nur unser Bewusstsein und Fühlen erneut verändern, sondern auch die Art und Weise wie wir handeln. Der Umstieg auf Elektromobilität ist deshalb nicht nur aus technologischer Sicht der größte Umbruch, der je in der Automobilindustrie stattgefunden hat. Es ist vor allem ein Umbruch, der aus emotionaler Sicht völlig neue Herausforderungen mit sich bringt.

Klose: Aiways will Bewusstsein für nachhaltige Mobilität fördern

„Wir möchten die Menschen zum Umdenken bewegen“, erklärt Dr. Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations bei Aiways. „Wir wollen das Bewusstsein für Nachhaltigkeit fördern und dabei Aufzeigen, dass der Wechsel auf Elektromobilität einfacher und komfortabler ist als gedacht. Doch dafür braucht es Vertrauen, weshalb wir uns in Europa starke Partner gesucht haben, die den Wandel gemeinsam mit uns vorantreiben.“

Die Veränderungen, die der Wechsel auf emissionsfreie, flüsterleise und hochkomfortable Elektromobilität für viele Kunden bringt, braucht Vertrauen. Und das Vertrauen in die Entscheidung ermöglicht Aiways mit seinem Netzwerk an starken Partnern.

Veränderung braucht Vertrauen: Aiways als starker Partner auf neuen Wegen

In Deutschland kommen die Kunden mit dem innovativen und geräumigen Aiways U5 SUV und dem dynamischen Aiways U6 SUV-Coupé (ab Q2 2023) deshalb in einer völlig neuartigen Umgebung in Kontakt: Bei achtundvierzig hochspezialisierten Euronics-Aiways-Stützpunkthändlern. Dort erwartet die Interessenten nicht nur persönliche Fachberatung und größtes Know-how, sondern auch die gelebte Aiways Philosophie „Love your Drive“: Die Aufgeschlossenheit neuen Technologien gegenüber, das Erklären und das Festigen von Verständnis ist die Basis für Vertrauen in das Neue.

Für Aiways beschränkt sich das Vertrauen aber nicht nur in die Beratung und persönliche Betreuung während des Kaufs, sondern vor allem durch erstklassigen Service über die gesamte Nutzungsdauer der Fahrzeuge. Mit ATU als Partner kann man deshalb nicht nur auf die größte Werkstatt-Kette in Deutschland zurückgreifen, sondern auch auf jahrzehntelange Dienstleistungs-Erfahrung. Neben aktuell 26 und ab April 50 hochspezialisierten Aiways Service-Stützpunkten, die dank besonderer Ersatzteil-Logistik für schnellste Abwicklung der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sorgen können, können Aiways-Kunden jeden der deutschlandweit über 500 ATU-Stützpunkte anfahren und erhalten so auch lokal jederzeit die Hilfe und Unterstützung, die sie benötigen.

Moderne Servicelösungen: Mehr als ein anonymes Ticket in einer App

In der Psychologie ist bekannt, dass die Interaktion mit echten Menschen eine größere emotionale Verbindung herstellt als rein digitale Kommunikation. Damit genau dieses persönliche Verhältnis entstehen kann, setzt Aiways auf seine individuellen Vertriebs- und Servicemodelle im Gegensatz zu rein App-basierten Betreuungslösungen. Denn es ist die Kombination aus zentraler und effizienter Steuerung mit der Unterstützung von flächendeckend operierenden lokalen Partnern, die den wichtigsten Baustein für kundenorientierte Beratung und reibungslosen Service bildet.

*aktuell 26 ATU-Service-Stützpunkte, bis Ende 2023 sind alle 50 in Betrieb

