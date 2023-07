Stuttgart (ots) –

Es waren unruhige Zeiten, als im Sommer 1953 in der damaligen DDR die Zeitschrift „Der Deutsche Straßenverkehr“ geboren wurde: Es gab Massenproteste, Streiks und Demonstrationen, denen das Regime schließlich ein gewaltsames Ende bereitete. Trotz der damit verbundenen Sorgen in der Bevölkerung fand das noch junge Blatt schon bald sein Publikum und wurde zum gefragten Ratgeber zu allen Auto- und Verkehrsthemen. Es half seinen Lesern, gerade in Zeiten der staatlich gelenkten Plan- und Mangelwirtschaft bestmöglich über die Runden zu kommen.

Nach der Wende übernahm das Medienhaus Motor Presse Stuttgart den Titel, führte ihn als AUTO Straßenverkehr erfolgreich weiter und feiert nun mit der Ausgabe 16/2023 den 70. Geburtstag. Das besonders umfangreiche Heft ist ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich (auch als ePaper). „Tatsächlich ist AUTO Straßenverkehr eines der wenigen ursprünglich ostdeutschen Magazine, die es heute noch gibt“, sagt Chefredakteur Stefan Cerchez. Doch schon längst hat der Titel auch jenseits der fünf östlichen Bundesländer seine Fans gefunden und gehört heute zu den vier wichtigsten Autozeitschriften in Deutschland. „Wir fühlen uns heute dem Anspruch verpflichtet, die Leserinnen und Leser umfassend zu beraten, damit sie die für sie beste Kaufentscheidung treffen können.“

Um den 70. Geburtstag gebührend zu feiern, enthält die Jubiläumsausgabe ein großes Gewinnspiel, bei dem ein Skoda Karoq inklusive Fahrradträger im Wert von knapp 40.000 Euro verlost wird. Außerdem gibt es die Teilnahme an der Oldtimer-Rallye Paul Pietsch Classic (mit Opel) sowie ein Fahrtraining vom AvD zu gewinnen. Das Heft bleibt mit vier Wochen doppelt so lange im Handel wie üblich.

Pressekontakt:

Kirsten Segler

Referentin Unternehmenskommunikation

Motor Presse Stuttgart

Tel.: +49 711 182-1265

[email protected]

www.motorpresse.de

LinkedIn / shop.motorpresse.de

Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO STRASSENVERKEHR, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots