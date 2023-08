München (ots) –

Deutschlands größtes und beliebtestes Bonusprogramm PAYBACK erhält erneut die Auszeichnung „Kundenkönig für Unternehmen mit dem höchsten Kundennutzen“. Das Marktforschungsunternehmen Service Value hat in Kooperation mit der BILD Zeitung anhand einer umfangreichen Kundenbefragung ermittelt, dass PAYBACK in der Kategorie „Bonusprogramme“ mit deutlichem Abstand den Spitzenplatz einnimmt. Für die Studie wurden insgesamt über 516.000 Verbraucherurteile zu mehr als 2.000 Unternehmen eingeholt. Zu den Siegern in weiteren Kategorien zählen u.a. OTTO, die LINDA Apotheken und TEDi.

„Der ‚Kundenkönig‘ ist eine Auszeichnung, die uns ganz besonders freut. Denn sie bestätigt unsere Mission, Kundinnen und Kunden das richtige Angebot, zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal zu unterbreiten. Dadurch sammeln sie beim Einkaufen mit nur einer Karte oder App viele Punkte bei vielen Unternehmen und sparen einen erheblichen Betrag im Jahr“, so Florian Wolfframm, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung und VP Retail Sales & Marketing.

Die Grundlage zur Studie bildet eine 5-stufige Zustimmungsskala, bei der Verbraucher vor und nach der Nutzung von Services und Produkten nach erwarteten und tatsächlichen Vorteilen befragt werden. Die Bewertung „Hoher Kundennutzen“ erhalten alle Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche besser als der Gesamtmittelwert über alle Marktbegleiter abschneiden. Unternehmen, die innerhalb dieser Gruppe wiederum über dem Durchschnitt liegen, erhalten die Bewertung „Sehr hoher Kundennutzen“. Die Auszeichnung „Höchster Kundennutzen“ erhalten nur die Firmen, die in ihrer Branche die beste Beurteilung erreichen. Die Erhebung erfolgt ohne Mitwirkung der bewerteten Unternehmen.

Informationen zur Studie finden Sie hier (https://servicevalue.de/ranking/deutschlands-kundenkoenige-bild/).

Eine PAYBACK Grafik finden Sie hier (https://www.payback.group/de/presse/bild-und-filmmaterial/bilder-grafiken-zu-payback).

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip „Ein Programm – viele Partner“ Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11 Millionen Nutzer:innen verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist 17facher „Top Employer“.

Pressekontakt:

Nina Purtscher

PAYBACK GmbH

Tel.: 0172 94 30 713

[email protected]

PAYBACK.GROUP | PAYBACK.de

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots