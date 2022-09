Berlin (ots) –

Der Vision A Award 2022 in „Gold“ in der Kategorie „Bester Podcast Healthcare“ geht an „Auf Herz & Ohren mit Doc Caro“: Der Gesundheitspodcast, den die Vita Health Media GmbH im Auftrag der AOK Rheinland/Hamburg entwickelt und produziert hat, wird mit dem begehrten Preis ausgezeichnet.

Host des Podcasts ist Deutschlands bekannteste Notfallmedizinerin Dr. Carola Holzner. „Wie viel Alkohol ist zu viel?“, „Wie wird man fit ohne Frust?“ und „Ist Sex gut für die Gesundheit?“. Mit ihren Gästen – Mediziner:innen, Psycholog:innen, Sportwissenschaftler:innen, aber auch Betroffenen – beantwortet sie Gesundheitsfragen, die wirklich interessieren. Neben fundiertem Wissen und hilfreichen Tipps, bekommen die Hörer:innen interessante Einblicke in den Alltag der Fachexpert:innen.

Seit 20. Januar 2022 erscheint der 30minütige Podcast alle zwei Wochen jeweils donnerstags auf vigo.de und überall, wo es Podcasts gibt. Er wird nach der Sommerpause am 15. September mit einer zweiten Staffel fortgesetzt.

„Podcast ist das perfekte Medium, um selbst komplizierte medizinische Sachverhalte leicht verständlich und unterhaltsam zu erklären“, sagt Dr. Nicole Lauscher, Geschäftsführerin der Vita Health Media, einem Joint Venture der LOOPING GROUP und der Isartal Health Media (Wort & Bild Verlagsgruppe). „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und danken unserem Kunden AOK Rheinland/Hamburg für das Vertrauen und für diesen spannenden Auftrag. Ein besonderer Dank geht natürlich an die großartige Carola Holzner, ohne die dieser Podcast gar nicht möglich wäre.“

Carola Holzner: „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Menschen über Gesundheit aufzuklären. Dafür jetzt mit „Gold“ als Bester Podcast Healthcare ausgezeichnet zu werden, macht mich sehr stolz und ist eine tolle Bestätigung für die großartige Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland/Hamburg.“

„Auf Herz & Ohren mit Doc Caro“ ist nach dem erfolgreichen Achtsamkeitspodcast „Stress lass nach. Runterkommen in 8 Minuten“ mit dem Rapper und Coach Michael Curse Kurth das zweite Audio-Format, das Vita Health Media für die AOK Rheinland/Hamburg entwickelt hat.

Die Health Marketing Agentur berät außerdem die Messe Leipzig, die Gesundheitsplattform MEDISinn sowie KORIAN Deutschland, den größten privaten Anbieter von Pflege und Betreuungsdienstleistungen für pflegebedürftige Menschen hierzulande.

Die Wort & Bild Verlagsgruppe, zu der die Vita Health Media gehört, freut sich über eine weitere Auszeichnung in derselben Kategorie: Der B2B-Podcast „Ne Dosis Wissen“ von Apotheken Umschau Pro gewinnt Bronze.

Über Vita Health Media GmbH

Die Vita Health Media GmbH, ein Joint Venture der LOOPING GROUP und der Isartal Health Media (Wort & Bild Verlagsgruppe), vereint das Beste aus zwei Welten. Sie verbindet Fachwissen und hochwertigen medizinjournalistischen Content mit datenbasierter, strategischer Marketingkompetenz und Digitalexpertise. Wir kommunizieren das Thema Gesundheit in all seinen Aspekten – psychisch, körperlich, sozial, ökologisch – über alle Kanäle und in allen Formaten und machen es so für alle Zielgruppen erlebbar.

