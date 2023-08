Berlin (ots) –

Der weltweit führende Online-Hörakustiker audibene launcht am heutigen Montag seinen ersten TV-Spot für moderne Mini-Hörgeräte im deutschen Fernsehen. Mit dem Weg ins TV baut audibene seine Marketing- und Mediaaktivitäten aus, um die Bekanntheit der Marke weiter zu steigern. Erzählt durch die Augen und Ohren der Hauptdarstellerin vermittelt der Spot in 25 Sekunden, wie smarte Hörgeräte von audibene Selbstbestimmung und einen Zugewinn an Lebensqualität ermöglichen. Begleitet wird der TV-Auftritt von einem 54-sekündigen Online-Spot, der auf YouTube und der eigenen Website zu sehen ist. Das Kreativkonzept wurde von der Hamburger Werbeagentur Grabarz&Partner (https://grabarzundpartner.de/) entwickelt und umgesetzt.

Wie die Marktforschung zeigt, ist für viele Menschen die Tabuisierung von Hörgeräten immer noch der Hauptgrund, sich gegen Hörsysteme zu entscheiden. Mit der TV-Kampagne möchte audibene Ängste nehmen, Stigmata auflösen und zeigen, dass moderne Hörgeräte heute für Souveränität und Unabhängigkeit stehen, und richtet sich damit an eine neue Generation von Hörgeräteträgern.

Der Werbespot arbeitet mit subtilem Unterhaltungswert und einem emotionalen Höhepunkt, der mit dem Claim „So hören, wie Sie es wollen“ verknüpft wird. In verschiedenen Alltagssituationen wird die Hauptprotagonistin des Werbefilms mit unliebsamen Momenten konfrontiert – und kann dank ihres smarten Hörgeräts einfach die Lautstärke regulieren. Mit nur einem Fingertipp in der intuitiven Hörgeräte-App treten so störende Begegnungen in den Hintergrund und besonders schöne Momente werden kristallklar hervorgehoben.

Paul Crusius, Gründer und Geschäftsführer von audibene: „Mit dem TV-Spot erweitern wir die bisherigen Pfade der Kommunikation rund um Hörgeräte. Wir setzen auf Leichtigkeit, Empowerment und eine positive Lebenseinstellung – vermittelt durch glaubhafte Charaktere und Hörmomente, die aus dem echten Leben gegriffen sind. Wir konzentrieren uns nicht auf das Problem des Hörverlusts, sondern auf die volle Kontrolle und die zusätzlich gewonnene Freiheit, die moderne Mini-Hörgeräte ermöglichen. Wie ein Verstärker für’s Leben.“

Ralf Heuel, CCO und Partner bei Grabarz&Partner: „Wir sind sehr glücklich, dass wir dieses mutige Konzept gemeinsam mit dem Team von audibene umsetzen konnten. Es setzt auf Respekt, auf Authentizität, auf Charaktere und das wirkliche Leben – nicht auf die immergleichen Klischees, die man beinahe automatisch mit dem Genre „Hörgeräte-Werbung“ assoziiert. Stichwort: Senioren gehen dank Hörgerät plötzlich in der Disco steil. Die Marke audibene zeigt mit dieser Strategie, dass sie nicht nur State-Of-The-Art-Hörgeräte bietet, sondern Teil des Lebens ist und Menschen wirklich versteht.“

Mit dem Werbespot geht audibene den nächsten großen Schritt beim Markenaufbau und erweitert den breitgefächerten Online-Marketingmix nun um klassische Kommunikation. Ab dem 14. August 2023 bis in den Herbst 2023 wird der TV-Spot auf den führenden öffentlich-rechtlichen sowie privaten Fernsehsendern ausgestrahlt. Im Rahmen der TV-Kampagne werden sich weitere Werbefilme mit wiedererkennbarer Tonalität anschließen.

Hier geht es zum neuen audibene TV-Spot: https://www.youtube.com/watch?v=gI1xLQb7rcY

Hier geht es zur Online-Version: https://www.youtube.com/watch?v=E0lfeXmUIEs

Über audibene

Seit 2012 tritt audibene mit der Mission an, die Hörgeräteversorgung so einfach, angenehm und erschwinglich wie möglich zu gestalten. Mit über 1.000.000 Hörgeräte-Beratungen im Jahr ist audibene die weltweit größte Anlaufstelle für modernste Hörgeräte im Internet und gestaltet die Zukunft der Hörakustik als führende digitale Plattform. Der einzigartige Beratungsansatz bietet eine kostenfreie Experten-Beratung am Telefon sowie das Testen der neuesten Hörgeräte beim regionalen Akustiker. Dafür setzt audibene auf ein Partnernetzwerk mit 1.300 inhabergeführten Meisterbetrieben und weltweit 4.100 ausgewählten Hörakustikern.

Mehr unter: www.audibene.de/

Über Grabarz&Partner

Grabarz&Partner ist eine eigenständig operierende Werbeagentur, die zu den kreativsten Agenturen Deutschlands und der Welt zählt. Der „Cannes Lions Creativity Report“ zeichnet sie als eine der „Top 10 Independent Agencies“ des Jahrzehnts aus. Über 270 Expert:innen arbeiten daran, Marken emotional aufzuladen und sie so begehrlich und begeisternd zu machen. Denn nur wer heute Menschen bewegt, bewegt Marken. Und Marktanteile. Mehr unter www.grabarzundpartner.de/

Credits:

Verantwortlich bei audibene:

Tobias Haude, Alexander Scharlach, Paul Crusius, Marco Wiesmann, Hanna Leupolz, Andreas Hoets

Grabarz & Partner:

Managing Director Creative: Ralf Heuel

Managing Director Strategy: Bastian Goldschmidt

Executive Creative Director: Christian Fritsche, Julijus Rebic, Matthias Preuß

Client Service Director: Tim Werth

Copywriter: Ralf Heuel, Christian Fritsche, Nico Zoermer

Art Direction: Lea Baustian, Julian Räger

Senior Beratung: Carl Alt

Strategie: Juliane Grunzke, Ada Hermann

Agency Producer: Daniel Wunderer, Petra Ahrens, Ole Bernhardi

