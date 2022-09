Baierbrunn (ots) –

In München tagt seit gestern der Deutsche Apothekertag und die expopharm, Europas größte pharmazeutische Fachmesse, hat ihre Toren geöffnet – in diesem Rahmen wurde gleich zum Auftakt die Apotheken Umschau zum Sieger der „Favoriten-Studie 2022“ in der Kategorie Kundenmagazine gekürt.

Für die Studie wurde im Auftrag der Apothekenfachzeitschrift „Die erfolgreiche Apotheke“ im Zeitraum von Juni bis Juli 2022 durch das Deutsche Apothekenportal (DAP) und das Institut IQVIA eine Befragung von Apothekeninhaber:innen sowie -filialleiter:innen durchgeführt. Ziel der Befragung war, die Zufriedenheit der Apotheken mit verschiedenen Unternehmen festzustellen. Die vorliegenden Ergebnisse basieren auf den Antworten von knapp 550 Apotheker:innen.

Wertvolles Kundenbindungsinstrument dank fundierter Gesundheitsinformationen

Bei der Preisverleihung in den Münchner Messehallen hieß es: „Den Apotheken ein guter Partner sein, das ist sicherlich das Ziel eines jeden im Markt aktiven Unternehmens. Wie gut das gelingt, variiert doch merklich. Der Wort & Bild Verlag mit seiner bekannten Apotheken Umschau nimmt aus Sicht der Apothekerinnen und Apotheker in dieser Frage eine Vorbildfunktion ein. Dazu herzlichen Glückwunsch!“

Optimale Kundenbindung

„Mit unseren Kundenmagazinen unterstützen wir die stationäre Apotheke seit Jahrzehnten dabei, Kundenfrequenz und Mehrwert zu sichern. Wir freuen uns sehr über diese Fach-Auszeichnung, weil sie zum wiederholten Male zeigt, wie sehr unsere Apothekenpartner:innen unsere hohe redaktionelle Qualität und unseren Vertriebs-Service schätzen“, sagte Wort & Bild-Gesamtvertriebsleiter Jan Wagner, der gemeinsam mit Apotheken Umschau-Chefredakteur Dr. Dennis Ballwieser den Preis entgegen nahm.

Pressekontakt:

Dr. Judith Pöverlein

Tel. 089/ 744 33-343

Katharina Neff-Neudert

Tel. 089/ 744 33-360

E-Mail: [email protected]

www.wortundbildverlag.de

www.facebook.com/wortundbildverlag

Original-Content von: Wort & Bild Verlag – Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots