Tour des Jahres wird im November 2022 fortgesetzt

Gute Nachricht für alle Fans von Andrea Berg: Für alle acht ursprünglich im Januar angesetzten Termine der MOSAIK-Live Arena Tour konnten neue Termine im November 2022 gefunden werden. Mit der spektakulären MOSAIK-Live Arena Tour begeisterte die Ausnahmekünstlerin bereits weit über 100.000 Besucher in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Show wurde in der großen Eurovisions-Sendung „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ als Tour des Jahres 2020 ausgezeichnet.

„Mein gesamtes Team und ich standen bereits in den Startlöchern und hatten sich genau wie ihr riesig auf die Fortsetzung unserer gemeinsamen MOSAIK-Reise im Januar gefreut. Die aktuelle Situation ließ die Konzerte aber leider nicht zu. Ich weiß, dass viele von Euch seit zwei Jahren sehnsüchtig darauf warten, unsere Show zu sehen, in die wir alle so viel Herzblut und Leidenschaft gesteckt haben. Auch deshalb war für mich sofort klar: Wir lassen uns nicht unterkriegen, gemeinsam mit Euch werden wir das Leben feiern – wenn nicht heute, dann eben etwas später, aber in jedem Falle in unserem besonderen Jahr 2022! Ihr könnt Euch deshalb vorstellen, wie sehr ich mich freue, dass es nun gelungen ist, für alle geplanten Konzerte neue Termine im November 2022 zu finden“, so Andrea Berg.

Die Termine der MOSAIK-Live Arena Tour im Überblick

ERFURT: 03.11.2022 Messe Erfurt

MAGDEBURG: 04.11.2022 GETEC Arena

NÜRNBERG: 08.11.2022 Arena Nürnberger Versicherung

LEIPZIG: 09.11.2022 HALLE:1 Leipziger Messe

HANNOVER: 11.11.2022 ZAG Arena

DORTMUND: 12.11.2022 Westfalenhalle

SCHWERIN: 14.11.2022 Sport- & Kongresshalle

BREMEN: 15.11.2022 ÖVB Arena

Weitere Informationen finden Sie unter www.eventim.de

Großes DANKESCHÖN für Eure Treue!

Alle Fans, die sich bis 10. Februar 2022 Tickets für eines der noch ausstehenden MOSAIK-Konzerte gesichert haben, können sich nun -30% Nachlass auf den regulären Ticketpreis für eines der „30 Jahre Andrea Berg“ Open Airs sichern:

– 29. & 30. Juli 2022 WIRmachenDRUCK Arena Aspach

– 27. August 2022 Krieau Wien

– 30. September 2022 Waldbühne Berlin

– 04. Dezember 2022 MERKUR SPIEL-ARENA Düsseldorf

Möglich für maximal zwei Tickets, nur so lange der Vorrat reicht / VIP-Tickets ausgenommen!

Diese DANKESCHÖN-Aktion ist zeitlich befristet und endet am 28. Februar 2022.

Wie kann dieses Special eingelöst werden?

Unter www.eventim.de kann das DANKESCHÖN bis einschließlich 28. Februar 2022 über den jeweiligen Barcode auf dem Ticket der MOSAIK-Live Arena Tour aktiviert werden.

1. Sie suchen sich die gewünschte 30 Jahre Andrea Berg Show aus

2. Geben Sie nun den BARCODE Ihres MOSAIK-TICKETS in das Feld AKTIONSCODE ein

3. Nun können Sie mit der Wahl Ihrer Tickets beginnen (Bestplatzbuchung oder Saalplanbuchung) und den Bestellvorgang fortführen.

Je MOSAIK-Ticket für eines der noch ausstehenden Tourkonzerte im November, welches bis 10. Februar 2022 gekauft wurde, können zwei Tickets für die 30 Jahre-Show nach Wahl mit Preisnachlass erworben werden.

Tickets für die Shows sind – soweit noch verfügbar – unter www.eventim.de und www.andrea-berg.de erhältlich.

