München (ots) – Der Autokauf wird immer digitaler. Nicht zuletzt seit der Corona-Pandemie wächst das Interesse an Online-Plattformen für den Autohandel, die sich entsprechend im Internet verbreiten. Laut einer Umfrage des Kommunikationsspezialisten Verizon Media aus dem Jahr 2020 unter 7.300 Menschen in Deutschland und sechs weiteren europäischen Ländern sind fast ein Drittel der befragten Deutschen bereit, einen Fahrzeugkauf früher zu tätigen, wenn dies online ohne den Besuch eines Autohauses möglich ist. Bis vor wenigen Jahren war daran noch nicht zu denken, da fand standardmäßig jeder Erstkontakt beim Autohändler statt. Heute entsteht er meist online. Laut Umfrage legen die Kunden sogar heute drei Viertel ihrer Customer Journey im Netz zurück. Von den deutschen Befragten gaben 80 Prozent an, dass digitale Plattformen dabei für die Entscheidungsfindung wichtig sind.

Mit neuer Funktion den vollen Service bieten

Kein Wunder also, dass der digitale Autokauf in Deutschland boomt und die Zahl der Online-Marktplätze für Neu- und Gebrauchtwagen weiter steigt. Im Sommer 2020 ist YesAuto an den Start gegangen und bietet seinen Kunden als One-Stop-Automarktplatz den vollen Service. Um sowohl Händlern als auch Kunden noch weiter entgegenzukommen, hat die Online-Plattform jetzt die neue Funktion “Verkaufen” eingeführt. Mit diesem Service können Endkunden ihren Gebrauchten schnell, bequem und kostenlos online annoncieren und an professionelle Händler verkaufen. Das Angebot stellt nicht nur einen erheblichen Mehrwert für die Autobesitzer dar, die bequem all ihre Angelegenheiten um den Fahrzeugkauf und -verkauf auf einer Plattform und von der Couch aus erledigen können. Sie hat auch praktische Vorteile für die Händler, die auf diese Weise ihr Sortiment auffüllen und um interessante Modelle erweitern können.

Die komplette Abwicklung bequem aus der Hand geben

Der neue, kostenfreie Service von YesAuto in Zusammenarbeit mit carsale24 erspart allen, die ihr Auto verkaufen wollen, viel Zeit und Aufwand. Für die meisten Menschen sehr angenehm ist, dass sie nicht selbst die Kaufverhandlungen führen müssen, keine lästigen Anrufe von unseriösen Händlern erhalten und sie nicht selbst nach Interessenten suchen müssen. Auch das Aufsetzen eines Inserats entfällt. Stattdessen übernimmt YesAuto all diese Aufgaben und die Kommunikation zwischen Autoverkäufern und Händlern. So lässt sich das Fahrzeug in kurzer Zeit sicher und bequem meistbietend, ohne zusätzliche Kosten verkaufen. Eine Verkaufspflicht besteht nur, wenn die Preisvorstellung des Kunden durch die Gebote der Händler erreicht wird. Wer sich bei YesAuto nach einem neuen Traumauto umschaut, kann somit alle Prozesse auf dem Weg vom Alten zum Neuen über die Plattform abwickeln.

Kundenreise vom Altwagen bis zum Neuen

Damit deckt YesAuto alle Schritte der Customer Journey mit seinem One-Stop-Automarktplatz ab. Der Kunde steht mit seinen Interessen und Bedürfnissen zu jedem Zeitpunkt im Mittelpunkt und erhält alle Informationen, die er für seine Entscheidung benötigt. Er kann mehr als eine Millionen Fahrzeuge vergleichen, diese eigenständig konfigurieren, virtuelle Rundgänge durch die über 3.800 Autohäuser machen, virtuell im Fahrzeug probesitzen oder sich die passende Finanzierung ausrechnen lassen. Bei der “Virtual Car Show” können Käufer zudem in dreidimensionalen, digitalen Räumen Händler auf der Online-Messe besuchen und sich deren Modelle anschauen sowie sich online beraten lassen. Die Zukunft des Autohandels ist digital.

YesAuto auf IAA:

YesAuto E-Mobility Konferenz am 08. September 2021 von 10 Uhr bis 12:30 in Saal 02 im ICM – Internationales Congress Center München

Messestand vom 07. bis zum 12. September: Halle A2 Stand: D23

Virtual Car Show:

Virtuelle Auto-Messe vom 06. bis zum 10. September 2021.

Link: https://s.yesauto.com/landingpage/virtual-car-show/de

Über YesAuto

YesAuto, der neue revolutionäre Weg, das perfekte Auto zu finden, ist eine Website und App, die durch ihre innovative intelligente Technologie Käufer und Händler verbindet, um den Autokauf einfacher, transparenter und angenehmer zu machen.

YesAuto-Kunden haben die volle Kontrolle, wenn es darum geht, das richtige Auto für sich auszuwählen. Die cleveren Tools der Website werden mit Experten- und Nutzerinhalten in Schrift- und Videoform ergänzt. Zudem haben Nutzer Zugriff auf Bewertungen von anderen Autofahrern.

Pressekontakt:

GCI Germany

Berliner Allee 44

40212 DüsseldorfMarlies Peine

Tel.: +49 211 430 79-238

Mobil: +49 151 16 23 13 28

[email protected]

Original-Content von: YesAuto, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots