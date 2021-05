Stuttgart (ots) – Die Leserinnen und Leser des Klassiker-Magazins MOTOR KLASSIK aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart lieben die Legenden der Automobilgeschichte. Das zeigen sie bei der großen Leserwahl zum “MOTOR KLASSIK AWARD 2021”, bei der so unterschiedliche Autos wie der Mercedes-Benz 300 SL “Flügeltürer”, die Renault Alpine A110, der VW Bus oder die AC Cobra auf den Spitzenplätzen landeten. Besonders gut setzen sich in diesem Jahr eine deutsche und eine italienische Marke in Szene: Alfa Romeo und Mercedes-Benz gewinnen mit jeweils vier MOTOR KLASSIK AWARDS die meisten Auszeichnungen der diesjährigen Leserwahl.

Alfa gewinnt mit dem eleganten 1900C Super Sprint (1950, Kategorie Klassische Coupés), dem Spider Duetto (1966, Kategorie Klassische Cabrios) und dem Giulia GT (Kategorie Volks-Sportwagen) drei Klassiker-Auszeichnungen und darüber hinaus mit dem Tonale (Kategorie SUV/Geländewagen) einen Preis bei den Klassikern der Zukunft. Mercedes gewinnt mit dem 300 SL “Flügeltürer” (1954, Kategorie Klassische Sportwagen) und dem 300 SEL 6.3 (1968, Klassische Limousinen) zwei Klassiker-Wertungen Mit der neuen S-Klasse (Kategorie Ober-/Luxusklasse) und dem EQV (Kategorie Vans) gewinnt die Marke außerdem zwei MOTOR KLASSIK AWARDS zum Klassiker der Zukunft.

Insgesamt 14.778 Leserinnen und Leser wählten aus einer Vorauswahl der Redaktion ihre Lieblinge unter den Klassikern aus elf Kategorien mit je sechs Kandidaten. Darüber hinaus haben sie in neun weiteren Kategorien mit je sechs aktuellen Autos ihre Favoriten als “Klassiker der Zukunft 2021” gewählt.

Klassiker des Jahres 2021

Die Ergebnisse spiegeln eine große Bandbreite unter den Teilnehmern wider: Die Kategorie-Sieger stammen von insgesamt acht verschiedenen Marken. Mercedes-Benz gewann zwei der begehrten MOTOR KLASSIK AWARDS, AC Cobra, Aston Martin, Ford, Maserati, Renault Alpine und Volkswagen je eine Auszeichnung der Leserwahl.

Am spannendsten fiel die Entscheidung in der Kategorie Klassische Coupés aus. Ein Vorsprung von lediglich 0,6 Prozentpunkten verhalf dem Alfa Romeo 1900C Super Sprint zum Sieg vor dem Mercedes-Benz 280 SE Coupé (1959). Besonders deutlich setzte sich dagegen der Renault Alpine A110 Berlinette (1967) von seinen Mitbewerbern in der Kategorie “Französische Klassiker” ab. Mehr als die Hälfte aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Leserwahl von Motor Klassik entschieden sich für diesen Sportwagen. In der Kategorie “Britische Klassiker” setzte sich der Aston Martin DB4 (1958) mit knapp 40 Prozent ebenfalls deutlich von den Verfolgern ab.

Traditionell wird auch das Auktionsauto des Jahres ausgezeichnet. Die Leserinnen und Leser wählten mit dem Ford Mustang GT (1968), den das US-Auktionshaus Mecum im Januar 2020 für umgerechnet 3,37 Millionen Euro versteigerte, ein legendäres Filmauto auf den ersten Platz: Diesen Mustang fuhr Hauptdarsteller Steve McQueen bei den Dreharbeiten für den Hollywood-Film “Bullit”.

Klassiker des Jahres 2021 in der Übersicht

Kategorie Klassische Coupés: Alfa Romeo 1900C Super Sprint (1950)

Kategorie Klassische Cabrios: Alfa Romeo Spider Duetto (1966)

Kategorie Klassische Sportwagen: Mercedes-Benz 300 SL (1954)

Kategorie Klassische Limousinen: Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 (1968)

Kategorie Britische Klassiker: Aston Martin DB4 (1958)

Kategorie Italienische Klassiker: Maserati 3500 GT (1957)

Kategorie Französische Klassiker: Renault Alpine A110 Berlinette (1967)

Kategorie US-Klassiker: AC Cobra (1965)

Kategorie Volks-Sportwagen: Alfa Romeo Giulia GT (1963)

Kategorie Volks-Klassiker: Volkswagen Bus T2a (1967)

Kategorie Auktions-Autos des Jahres: Ford Mustang GT (1968)

Klassiker der Zukunft

Bei der Wahl zum “Klassiker der Zukunft 2021” entscheiden die Leser, welche heutigen Modelle das größte Klassiker-Potenzial besitzen. Je zwei Mal siegten Baureihen der deutschen Premiummarken Audi, BMW, Porsche und Mercedes-Benz. Audi gewann die MOTOR KLASSIK AWARDS mit dem A1 Citycarver (Kategorie Kleinwagen) und dem e-tron Sportback (Kategorie E-Autos). BMW gewann beide Awards jeweils deutlich mit dem Achter Coupé (Kategorie Coupé) und dem Vierer (Kategorie Mittelklasse). Das Potenzial zum Klassiker der Zukunft haben bei Mercedes-Benz die neue S-Klasse (Kategorie Ober-/Luxusklasse) und der EQV (Kategorie Vans). Porsche behauptete die Spitzenposition mit dem 911 GT3 (Kategorie Sportwagen) und mit dem 718 Spyder (Kategorie Cabriolets).

Die Leserbefragung “MOTOR KLASSIK AWARD” steht für eine transparente Methode und die strenge Einhaltung aller Datenschutzbestimmungen. Das heißt, alle Adressdaten werden streng vertraulich und unter Beachtung der einschlägigen Regeln behandelt. Die erhobenen Daten werden ausschließlich anonym statistisch von einem externen und zertifizierten Dienstleister ausgewertet. Auch in diesem Jahr hat die Motor Presse Stuttgart die Ermittlung der Teilnehmerzahlen durch einen Notar testieren lassen.

Da eine Siegerehrung wegen der Beschränkungen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, findet die Ergebnispräsentation online statt. Sie ist unter www.motor-klassik.de/award2021 abrufbar.

