Hinwil/Frankfurt am Main (ots) – Kimi Räikkönen, Fahrer im Formel-1-Team Alfa Romeo Racing ORLEN, hat angekündigt, dass er sich am Ende der Saison 2021 aus der Königsklasse des Motorsports zurückziehen wird. Der Finne ist der erfahrenste der aktuellen Piloten. Er bestreitet am Wochenende beim Großen Preis der Niederlande seinen 345. Grand Prix. Räikkönen ist seit rekordverdächtigen 19 Saisons in der Formel 1 am Start, er gewann 21 Rennen und wurde 2007 Formel-1-Weltmeister. Außerdem eroberte er die Herzen und die Bewunderung von Millionen von Fans weltweit, die ihn respektvoll “IceMan” nennen.

Räikkönen gab sein Formel-1-Debüt 2001 im Sauber F1 Team und verhalf dem Konstrukteur aus Hinwil/Schweiz zu einem damals hervorragenden vierten Platz in der Weltmeisterschaft. Anschließend wechselte er zu McLaren und Ferrari. Nach einer zweijährigen Pause 2010 und 2011 kehrte er bei Lotus in die Formel 1 zurück, bevor er ein Comeback bei Ferrari feierte. Seit 2019 fährt Räikkönen erneut für das Team aus Hinwil zurück. Er bestritt drei Saisons mit Alfa Romeo Racing ORLEN – ein perfekter Abschluss, der den Kreis einer erstaunlichen Karriere schloss.

Alfa Romeo Racing ORLEN dankt Kimi von ganzem Herzen für die unglaublichen gemeinsamen Jahre, für seine Arbeitsmoral, seine Leidenschaft für den Rennsport und seine Entschlossenheit, erfolgreich zu sein, die er von seinem ersten Test in Fiorano bis zu den Nachbesprechungen der letzten Woche an den Tag gelegt hat. Das Team dankt ihm auch dafür, dass er ein einzigartiger Charakter ist, der sich selbst immer treu geblieben ist. Speziell diese Eigenschaft hat Räikkönen bei allen, die mit ihm und für ihn gearbeitet haben, sehr beliebt gemacht.

Das Team wünscht Räikkönen alles Gute für die Zeit nach der Formel 1 in dem Wissen, dass er und seine Familie seine Anwesenheit zu Hause nach der letzten Zielflagge in Abu Dhabi sehr genießen werden. Bis dahin freut sich Alfa Romeo Racing ORLEN auf einen erfolgreichen Abschluss der Saison 2021, um eine so illustre Karriere zu genau dem Ende zu bringen, das sie verdient hat.

Jean Philippe Imperato, CEO Alfa Romeo: “Kimi ist eine Legende des Sports. Es war fantastisch für Alfa Romeo, an einem Teil seiner Karriere teilhaben zu können. Kimi ist ein Star, sowohl hinter dem Lenkrad als auch in unseren Marketingkampagnen. Auf der Rennstrecke ist er ein Phänomen, unglaublich schnell und entschlossen. Der “IceMan” wird immer ein Meilenstein in der glorreichen Rennsporthistorie von Alfa Romeo sein.”

Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing ORLEN: “Es gibt keinen zweiten Fahrer wie Kimi Räikkönen. Seine Präsenz, sein Charisma und seine einzigartige Einstellung, gepaart mit dem angeborenen Können, hat dieses Team dazu veranlasst, ihm 2001 eine Chance zu geben. Diese Eigenschaften haben ihn in einer Weise zu einer Legende unseres Sports gemacht, die Zahlen und Statistiken nur schwer vermitteln können. Es war ein Vergnügen, in diesen Jahren mit Kimi zu arbeiten. Ich glaube, ich spreche im Namen aller bei Alfa Romeo Racing ORLEN, von der Werkstatt in Hinwil bis zur Box hier in Zandvoort, wenn ich sage: Kimi hat einige unauslöschliche Seiten der Geschichte unseres Teams und unseres Sports geschrieben.”

Medienkontakte

Alfa Romeo

Alessandro Nardizzi, Alfa Romeo Communications EMEA

[email protected], Telefon +39 338 623 9046

Alfa Romeo Racing ORLEN

Will Ponissi, Senior Communications Manager

[email protected], Telefon +41 79 591 5785

Katharina Rees, Communications Manager

[email protected], Telefon +41 79 757 5285

Pressekontakt:

Anne Wollek

Tel: +49 69 66988-450

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Alfa Romeo, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots