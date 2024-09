Mülheim an der Ruhr (ots) –

ALDI SÜD setzt sich gemeinsam mit dem Sozialunternehmen Acker e.V. für mehr Wertschätzung von Natur und Lebensmitteln ein. Vom 30. September bis zum 19. Oktober startet der Bio-Obst- und -Gemüse-Händler Nr. 1[1] jetzt eine Aktion, um das Thema Ernährungsbildung stärker in den Fokus zu rücken. In dem Zeitraum wird mit jedem Kauf von Bio-Obst und -Gemüse das Bildungsprogramm GemüseAckerdemie unterstützt. ALDI SÜD Kund:innen können so beim Einkauf aktiv dazu beitragen, Ernährungsbildung von Kindern in Deutschland zu fördern.

ALDI SÜD setzt sich als Hauptpartner der GemüseAckerdemie (https://www.aldi-sued.de/de/newsroom/alle-pressemitteilungen/nachhaltigkeit/2024/aldi-sued-wird-hauptpartner-der-gemueseAckerdemie-des-sozialunternehmens-acker.html), einem Bildungsprogramm des Sozialunternehmens Acker, für Ernährungsbildung in deutschen Schulen ein. Im Zuge dieser Partnerschaft plant der Discounter jetzt eine besondere Aktion: Vom 30. September bis zum 19. Oktober fließt bei jedem Kauf eines Bio-Obst oder -Gemüse-Artikels in den Filialen von ALDI SÜD ein festgelegter Betrag an die GemüseAckerdemie. Kund:innen können somit durch ihren Kauf aktiv dazu beitragen, Ernährungsbildung von Kindern in Deutschland zu fördern. Um Aufmerksamkeit für Acker und die GemüseAckerdemie zu schaffen, begleitet ALDI SÜD die Aktion durch gezielte Marketingmaßnahmen. So rückt der Discounter die Aktion unter anderem in seinen Filialen, im Handzettel und auf seiner Website in den Fokus. Auch auf Social Media, in Funk und Tageszeitung sowie weiteren Kanälen wie OLV und Display weist ALDI SÜD seine Kund:innen reichweitenstark auf die Maßnahme hin.

Mehr Bio für alle: Bio-Obst und -Gemüse auf dem Vormarsch

Neben dem Einsatz für Ernährungsbildung baut ALDI SÜD auch sein Sortiment an Produkten aus, die zu einer gesundheitsbewussteren und nachhaltigeren Lebensweise beitragen. So ist der Discounter Bio-Händler[2] sowie Bio-Obst und -Gemüse-Händler Nr. 1[1] in seinem Vertriebsgebiet. Die ALDI SÜD Kund:innen wissen das breite Bio-Angebot zu schätzen und greifen immer häufiger zu Bio-Ware, auch im Bereich Obst und Gemüse. Ganz weit vorne liegt dabei die Bio-Gurke, die das meistgekaufte Bio-Gemüse des Discounters ist. Beim Obst greifen die Kund:innen am liebsten zur Bio-Zitrone.

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit von ALDI SÜD und Acker finden Sie hier (https://www.aldi-sued.de/de/nachhaltigkeit/strategie-erfolge/soziales-engagement/gemueseackerdemie.html). Interessierte Eltern, Schulen oder Kindergärten, die mehr über die Bildungsprogramme von Acker erfahren möchten, können sich hier (https://www.acker.co/gemueseackerdemie) informieren.

[1] Quelle: NielsenIQ Homescan, Bio Obst & Gemüse, MAT September 2022, Absatz Pack, LEH+DM im ALDI SÜD-Vertriebsgebiet Deutschland.

[2] Quelle: NielsenIQ Homescan, Food Bio inkl. Frische Bio O&G, MAT September 2023, Absatz Pack, LEH+DM im Aldi Süd-Vertriebsgebiet Deutschland.

