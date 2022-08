Wien/Opatija (ots) –

Unvergessliche Urlaubsabenteuer mit den Liburnia Hotels & Villas erleben

Einfach nur faul am Strand liegen war gestern, die Riviera von Opatija lädt aktive Urlauber ein, ihren Aufenthalt so richtig abwechslungsreich zu gestalten. Gesundheit, Fitness und unvergessliche Erlebnisse stehen mittlerweile für viele Reisende an erster Stelle, um einen gelungenen Urlaub zu erleben. Liburnia Hotels & Villas ermöglicht dies und noch viel mehr in 19 Hotels und Villas in Kroatien.

Auf den Spuren der Geschichte

Zahlreiche Möglichkeiten zur sportlichen Freizeitgestaltung bieten acht Radwanderwege auf dem Berg Učka und eine Vielzahl an Wanderwegen, die von der malerischen Küste bis zu den Gipfeln der schönsten Kvarner Berge reichen. Dabei lässt sich auch einiges über die vielseitige Natur und die Geschichte der Umgebung erfahren. So auch über mystische Orte, von denen bereits in der altslawischen Mythologie berichtet wurde und die man entlang des historischen Pfades Trebišća-Perun in Mošćenička Draga besuchen kann. In der üppigen Vegetation rund um den Berg Učka verbergen sich Relikte längst vergangener Zeiten wie Höhlen, die vor tausenden Jahren von Siedlern bewohnt wurden, aber auch aus jüngerer Zeit, wie fast vergessene Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Zahlreiche einzigartige Pflanzen sind nur in dieser Umgebung zu finden und laden zu botanischen Entdeckungsreisen ein. Für ausgedehnte Spaziergänge eignen sich außerdem die Carmen-Sylva-Waldpromenade, der Bergpfad von Opatija sowie die Küstenpromenade Lungomare und bieten eine unvergleichliche Aussicht bei abwechslungsreichem Terrain.

Sportlich und abenteuerlustig den Sommer genießen

Auf der Suche nach einem richtigen Adrenalinkick? Mit dem Gleitschirm oder Drachenflieger kann man beim Sprung vom Vojak, dem höchsten Gipfel des Učka, sowohl die Kvarner-Bucht als auch die Halbinsel Istrien aus Vogelperspektive betrachten und die unendliche Freiheit genießen, die ein solcher Höhenflug bietet. Der Učka lädt wagemutige Urlauber auch zum Höhlenklettern ein und bietet bei einer Reittour mit Pferden ein atemberaubendes Panorama und eine unberührter Naturkulisse. Für alle, die hoch hinaus wollen, bieten sich die 62 Kletterrouten in der Schlucht des Naturschutzgebietes von Vela draga an, die für jedes Niveau die richtige Herausforderung bieten und weit über Kroatien hinaus bekannt sind.

Direkt am Meer bietet die Riviera von Opatija alles, was das Herz einer echten Wasserratte begehrt: von Wasserball, Windsurfen, Kanu, Kajak und Wasserski fahren bis zu Sporttauchen, Segeln, Parasailing und Standup Paddeln bleibt kein Wunsch unerfüllt. Fußball, Handball oder Basketball spielt man am besten in den modernen Sporthallen in Opatija, Matulji und Kastav.

Der Naturpark Učka und die Hochebene Gorski Kotar laden zum Mountainbiken, Quad Fahren, Nordic Walken und Wandern ein. Die Ausrüstung für diese Ausflüge – Räder und Nordic Walking Stöcke – kann man direkt in den Liburnia Hotels & Villas ausleihen.

Full Service

Die Liburnia Hotels & Villas bieten in ihren Hotels an der Riviera von Opatija nicht nur eine hervorragende Unterkunft, sondern auch ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten während des Aufenthalts der Gäste. Bei Pilates, Body Workout, Wasser Aerobic und Yoga bis hin zu Nordic Walking Touren, Laufeinheiten und Fitnessprogrammen kommt man ganz schön ins Schwitzen und kann die Reise aktiv gestalten. Ausgehend vom Campsite & Holiday Resort Medveja (https://www.liburnia.hr/de/campsite-and-holiday-resort-medveja) werden auch selbstgeführte Spaziergänge angeboten, die entlang der schönsten Wege im Naturpark Učka führen und eine herrliche Aussicht auf die Landschaft der Kvarner Bucht bieten. Die Mitarbeiter der Liburnia Hotels & Villas sind ihren Gästen gerne bei der Planung von Ausflügen und sportlichen Aktivitäten behilflich und informieren sie auch über aktuelle Events wie Open Air Yoga und Open Air Fitnesskurse, die kostenlos in Opatija angeboten werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.liburnia.hr

Bildmaterial zum Download finden Sie hier (https://bit.ly/3vJsioi).

Fotocredit: Liburnia Hotels & Villas

Pressekontakt:

APACE Media

Daniel Kleinfercher

+43 1 505 1000-100

[email protected] von: Liburnia Hotels & Villas, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots