Genussvolle Radtouren beim Sport & Aktiv-Programm der 50plus Hotels:

Für Bewegungshungrige und Sportbegeisterte bieten Berge und Ebenen, Flüsse und Seen rund ums Jahr eine prachtvolle Kulisse. Sie sind ein unerschöpfliches Angebot für Aktivurlaube – von entspannend bis herausfordernd. Gerade Radfahren und Mountainbiken sind bei den 50plus Hotels sehr gefragt. Die Freude der Gäste an der Bewegung, bei der sie Landschaft, Menschen und Kultur erleben, ist hoch. „Radfahren ist eine umweltfreundliche und nachhaltige Urlaubsform“, so der 50plus Hotels-Obmann Hermann Paschinger, „Radurlauber benötigen Gastronomie, Beherbergung, Handel und Dienstleistungen sowie Kultureinrichtungen und vieles mehr“. 50plus Hotels gibt es in Österreich und in 7 Nachbarländern, wo Sport & Aktiv-Programme mit Wellness-, Gesundheits- und Kulinarik-Angeboten kombiniert werden.

Das Seehotel Rust im Burgenland hat für Radbegeisterte ein „Cycloholic Package“ für einen Radurlaub von April bis Juni am 5-Sterne-Radweg B10. Dieser führt entlang der Weingärten und durch den Nationalpark Neusiedler See. Der Reiseveranstalter Rad+Reisen bietet mit Rad und Premium-Schiff von Passau nach Wien atemberaubende Donaulandschaften, ein Schlemmerparadies und die Weine des UNESCO Weltkulturerbes Wachau an. Gäste können ab dem 29. April tagsüber auf dem Donau-Radweg radeln und am späten Nachmittag in ihrem begleitenden, schwimmenden Hotel eintreffen. Das Gartenhotel & Weingut Pfeffel in Dürnstein lädt zum „Wachauer Radzauber“ ein: Radeln und Genießen in der Wachau steht von April bis November am Programm. Das Hotel & Landhaus Bergland in Obsteig, Tirol, bietet ab 30. April mit „E-Bike Genuss & Wandern“ eine erlebnisreiche Radtour in der kontrastreichen Landschaft des sonnenverwöhnten Mieminger Plateaus.

In Graubünden, Schweiz, finden die „Surselva Bike Days“ von 10.-11. Juni statt, wo Touren durch die Surselva erprobt werden können. Im neuen Sirius Hotel in Keszthely am Plattensee, Ungarn, wird das „Sirius Fresh Up“ mit Radfahren am Plattensee und vielfältigem Spa- und Wellnessbereich von 1. Mai bis 30. Juni angeboten. Das Hotel Thermana Laško in Slowenien bietet ganzjährig das Rad & Wellness-Angebot „Aktiv Aufenthalt für Senioren 4=5!“ mit Picknick-Ausflügen an.

