Verl (ots) –

Anleger sind stets auf der Suche nach den nächsten großen Gewinnern an der Börse. Die Auswahl der richtigen Aktien stellt viele allerdings vor eine Herausforderung, zumal das Marktumfeld dynamisch und unvorhersehbar ist. Wer unsicher ist und zögert, verpasst schnell große Chancen.

„Einige Unternehmen bieten die Möglichkeit, Aktionäre mit relativ geringem Kapitaleinsatz zu Millionären zu machen. Der Schlüssel liegt in der sorgfältigen Analyse und der Anwendung spezifischer Bewertungsmatrizen – Unternehmen mit innovativen Technologien, starken Wachstumszahlen und solider Marktpositionierung stehen dabei besonders im Fokus“, erklärt Mario Lüddemann. Als professioneller Trader und Investor mit über 25 Jahren Erfahrung und mehr als 65.000 Transaktionen teilt er nun seine aktuellen 9 Favoriten, die großes Potenzial besitzen.

9 Aktien-Favoriten vom Börsenexperten Mario Lüddemann

Derzeit befinden sich alle Aktienmärkte, einschließlich DAX 40, NASDAQ 100 und S&P 500, nahe ihren Allzeithochs. Das führt dazu, dass viele Aktien relativ hoch bewertet und verhältnismäßig teuer sind. Anleger sollten daher ihre Favoriten zunächst auf die Watchlist setzen und auf geeignete Einstiegszeitpunkte warten, insbesondere bei Kursrücksetzern. Es empfiehlt sich, in zwei bis drei Tranchen zu investieren oder auf die nächste Marktkorrektur zu warten. Da der Sommer statistisch gesehen eine eher schwächere Marktphase darstellt, ist eine Korrektur an den Aktienmärkten in den kommenden Monaten wahrscheinlich.

1. Nvidia (WKN: 918422)

Nvidia ist führend in der Entwicklung von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Computer und Spielekonsolen. Das Unternehmen verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum, mit einem Umsatzanstieg von 26,97 Milliarden USD im Jahr 2023 auf prognostizierte 60,92 Milliarden USD im Jahr 2024 und einem prognostizierten Nettogewinnanstieg von 6,27 Milliarden USD auf 33,6 Milliarden USD. Nvidia dominiert den GPU-Markt mit über 80 Prozent Anteil und expandiert in Künstliche Intelligenz und autonome Fahrzeuge. Die Aktie ist trotz Volatilität langfristig attraktiv.

2. Fortinet (WKN: A0YEFE)

Fortinet, spezialisiert auf Cybersecurity-Software, schützt Unternehmen und Privatkunden vor digitalen Bedrohungen und bedient 730.000 Kunden im Abonnement, was stabilen Cashflow sichert. Als Marktführer verzeichnete Fortinet in den letzten zehn Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von 35,8 Prozent. Prognosen deuten auf anhaltendes Wachstum hin. Trotz leichter Überbewertung wird erwartet, dass der Aktienkurs von aktuell 60 bis 70 USD bis 2027 auf eine faire Bewertung von 110 USD ansteigt, gemessen am durchschnittlichen KGV der letzten fünf Jahre.

3. Cadence Design Systems (WKN: 873567)

Cadence Design Systems erzielte in den letzten zehn Jahren ein durchschnittliches Gewinnwachstum von 19,87 Prozent pro Jahr. Analysten erwarten bis 2026 einen Gewinn von 8 USD pro Aktie, aktuell sind es 5 USD. Der Free-Cash-Flow stieg jährlich um 15 Prozent. Trotz der derzeit hohen Bewertung wird prognostiziert, dass die Aktie bis 2025 in die Bewertung hineinwachsen wird.

4. FICO (WKN: 873369)

Das Unternehmen FICO ist führend bei Kreditscores und verzeichnete in den letzten zehn Jahren ein Gewinnwachstum von 20,47 Prozent pro Jahr. Obwohl der Umsatz nur um 7 Prozent jährlich stieg, zeigt dies eine effiziente Ressourcennutzung. Der Free-Cash-Flow wuchs jährlich um 15 Prozent. Trotz leichter Überbewertung wird erwartet, dass die Aktie bis 2025 in die Bewertung hineinwächst und bis 2027 deutlich darüber hinaus. Es wird eine Gewinnsteigerung von 20 USD auf 45 USD je Aktie erwartet.

5. Applied Material (WKN: 865177)

Der führende Lieferant für Halbleiterfertigungsanlagen, Applied Material, profitiert von Fortschritten in Künstlicher Intelligenz und autonomem Fahren. In den letzten zehn Jahren wuchs der Gewinn jährlich um 22,84 Prozent, der Umsatz um 13 Prozent und der Free-Cash-Flow um 33 Prozent. Experten erwarten bis 2027 einen Anstieg des Aktiengewinns von 8 USD auf 12 USD. Trotz aktueller Überbewertung empfiehlt sich für Anleger ein Kauf bei Rücksetzern, zum Beispiel auf 150 USD.

6. ASML (WKN: A1J4U4)

ASML, ein führendes niederländisches Unternehmen im NASDAQ 100, dominiert mit 60 Prozent Marktanteil die Fotolithografie, unverzichtbar für die Halbleiterindustrie. Die Branche wächst durch Firmen wie Meta, Tesla und Microsoft. In den letzten zehn Jahren stieg ASMLs Gewinn jährlich um 22,69 Prozent, der Umsatz um 14 Prozent und der Free-Cash-Flow um 27 Prozent. Analysten erwarten bis 2027 eine Gewinnverdopplung.

7. Novo Nordisk (WKN: A3EU6F)

Novo Nordisk gilt als führendes Unternehmen in der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Medikamenten und Geräten zur Behandlung von Diabetes, Adipositas und chronischen Erkrankungen. Mit einem Vertrieb in über 170 Ländern fokussiert sich Novo Nordisk auf etablierte und aufstrebende Märkte. Bedingt durch den weltweiten Anstieg von Übergewicht und Diabetes verzeichnete das Unternehmen ein jährliches Gewinnwachstum von 16,01 Prozent in den letzten zehn Jahren. Prognosen deuten auf einen deutlich höheren Gewinnanstieg bis 2027 hin. Aktuell leicht überbewertet, daher wird ein Kauf bei Rücksetzern empfohlen.

8. Taiwan Semi Conducter (WKN: 909800)

Taiwan Semiconductor ist führend im Halbleitermarkt und liefert Chips für Apple und andere große Kunden. Dank hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung bietet es fortschrittlichste Technologien. Geringe Konkurrenz und hohe Kundenbindung durch Zuverlässigkeit und Qualität sichern die Zukunft des Unternehmens. In den letzten zehn Jahren wuchs der Gewinn jährlich um 13,57 Prozent. Trotz leichter Überbewertung wird erwartet, dass die Aktie bis Mitte 2025 fair bewertet ist. Anleger sollten auf einen Rücksetzer von beispielsweise 10 Prozent warten.

9. LVMH (WKN: 853292)

LVMH ist ein führender Anbieter von Luxusgütern wie Mode, Parfum, Wein und Spirituosen. Mit 70 bekannten Marken, darunter Dior, Louis Vuitton und Fendi, verfügt das Unternehmen über eine starke globale Präsenz und eine liquide Kundschaft. LVMH expandiert durch den Erwerb neuer Marken, optimiert Produktion und Logistik, und steigert so Effizienz und Margen. Die Gewinne stiegen jährlich um 18,13 Prozent. Prognosen deuten auf anhaltendes Wachstum bis 2027 hin.

Über Mario Lüddemann:

Mario Lüddemann ist Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH. Er hat über 25 Berufserfahrung als Trader und bereits über 65.000 Transaktionen durchgeführt. 2020 und 2021 wurde er als „Trader des Jahres“ ausgezeichnet. Er und sein Team bei Lüddemann Investments bieten Interessenten Ausbildungen für Investment oder Trading an. Sein Ziel: Vermögen selbstbestimmt und unabhängig von Banken und Versicherungen aufzubauen. Mehr Informationen unter: https://mariolueddemann.com/

Pressekontakt:

Lüddemann Investments GmbH

Mario Lüddemann

E-Mail: [email protected]

Webseite: https://mariolueddemann.com/Ruben Schäfer

[email protected]

Original-Content von: Lüddemann Investments GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots