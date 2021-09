Mladá Boleslav (ots) –

> Der Norweger Andreas Mikkelsen und sein Beifahrer Elliott Edmondson aus England gewinnen bei schwierigen Bedingungen die Kategorie beim neunten Lauf zur Rallye-WM

> Ihre Toksport WRT-Teamkollegen Marco Bulacia/Marcelo Der Ohannesian (BOL/ARG) werden Zweite in der WRC2 und festigen den zweiten Platz in der Gesamtwertung

> In der Kategorie WRC3 fahren die SKODA FABIA Rally2 evo Crews Kajetan Kajetanowicz/ Maciej Szczepaniak (POL/POL) und Chris Ingram/Ross Whittock (GBR/GBR) aufs Podium

> Sieben SKODA FABIA Rally2 evo unter den Top Ten in WRC3 bei der ,Rallye der Götter’

Perfekte Premiere! Andreas Mikkelsen und Beifahrer Elliott Edmondson ergatterten bei ihrer allerersten gemeinsamen Rallye einen Siegerpokal. Das norwegisch-britische Duo im SKODA FABIA Rally2 evo gewann die Kategorie WRC2 bei der EKO Akropolis Rallye Griechenland (9. bis 12. September 2021), dem neunten Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2021. Ihre Toksport WRT Teamkollegen Marco Bulacia/Marcelo Der Ohannesian (BOL/ARG) sorgten sogar für einen Doppelsieg für SKODA in der WRC2. Die SKODA Privatteams Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (POL/POL) und Chris Ingram/Ross Whittock (GBR/GBR) rundeten das erfolgreiche Wochenende für die tschechische Marke mit den Plätzen zwei und drei in der Kategorie WRC3 ab.

Die letzte Etappe der Akropolis-Rallye Griechenland forderte Fahrer und Ingenieure mit erneut extrem schwierigen Streckenverhältnissen. Starke Regenfälle in den Tagen vor dem Start hatten die Wertungsprüfungen noch härter gemacht als gewohnt. Dennoch kämpften die beiden Crews aus dem Team Toksport WRT bis zum letzten Kilometer um den Sieg in der Kategorie WRC2. Nach der ersten Prüfung der letzten Etappe am Sonntag hatten Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (NOR/GBR) im SKODA FABIA Rally2 evo ihre Teamkollegen Marco Bulacia/Marcelo Der Ohannesian (BOL/ARG) von der Spitze der Gesamtwertung verdrängt.

Das norwegisch-britische Duo ging mit einem Vorsprung von 20,2 Sekunden in die abschließende ,Powerstage’. Bulacia setzte alles daran, den Sieg noch zu ergattern. Der 20-Jährige aus Bolivien war tatsächlich schneller als sein erfahrener Teamkollege, aber nicht schnell genug. “Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung an diesem Wochenende. Heute war Andreas schneller, aber wir konnten ein sehr gutes Tempo gehen und sind froh, den SKODA FABIA Rally2 evo ohne Probleme ins Ziel zu bringen”, sagte Bulacia. Mit diesem Sieg baut Mikkelsen seine Führung in der WRC2-Gesamtwertung aus. Auch in der Teamwertung konnte Toksport WRT den Abstand zu den Verfolgern vergrößern. “Es sieht gut aus für die Meisterschaft. Ein tolles Ergebnis für das Team. Das Auto war das ganze Wochenende perfekt”, fasste Mikkelsen zusammen.

In der WRC3 versuchten Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak aus Polen und die Briten Chris Ingram/Ross Whittock, beide im SKODA FABIA Rally2 evo, die nach der zweiten Etappe Führenden, Yohan Rossel und Beifahrer Alexandre Coria, einzuholen. Aber die beiden Franzosen ließen sich den Sieg in der Kategorie nicht mehr entreißen. Am Ende mussten sich Kajetanowicz/Szczepaniak mit dem zweiten Platz begnügen, 14,5 Sekunden vor den Rallye-Europameistern von 2019 aus England. Dahinter folgte das finnische Duo Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen in einem weiteren SKODA FABIA Rally2 evo von Toksport WRT. Mit diesem Ergebnis festigte Kajetan Kajetanowicz seinen zweiten Platz in der WRC3-Gesamtwertung. Fuhren sieben SKODA FABIA Rally2 evo Crews in die Top Ten der Kategorie WRC3.

Resultat Akropolis Rallye Griechenland (WRC2)

1. Mikkelsen/Edmondson (NOR/GBR), SKODA FABIA Rally2 evo, +3:37:27,1 Std.

2. Bulacia/Der Ohannesian (BOL/ARG), SKODA FABIA Rally2 evo, +16,7 Sek.

3. Gryazin/Aleksandrov (RAF/RAF), Ford Fiesta Rally2, +4:45,0 Min.

4. Linnamäe/Morgan (EST/GB), SKODA FABIA Rally2 evo, +6:02,0 Min.

5. Prokop/Michal (CZE/CZE), Ford Fiesta Rally2 Mk2, +9:02,7 Min.

6. Johnston/Kihurani (USA/USA), Citroën C3 Rally2, +9:27,6 Min.

Top 3 der Kategorie WRC2 nach neun von 12 Rallyes

1. Andreas Mikkelsen (NOR), SKODA FABIA Rally2 evo, 126 Punkte

2. Marco Bulacia (BOL), SKODA FABIA Rally2 evo, 104 Punkte

3. Mads Ostberg (NOR), Citroën C3 Rally2, 96 Punkte

Resultat Akropolis Rallye Griechenland (WRC3)

1. Rossel/Coria (FRA/FRA), Citroën C3 Rally2, +3:39:15,4 Std.

2. Kajetanowicz/Szczepaniak (POL/POL), SKODA FABIA Rally2 evo, +32.8 Sek.

3. Ingram/Whittock (GBR/GBR), SKODA FABIA Rally2 evo, +58.9 Sek.

4. Lindholm/Korhonen (FIN/FIN), SKODA FABIA Rally2 evo, +3:04.8 Min.

5. Kehagias/Tsaousoglou (GRC/GRC), SKODA FABIA Rally2 evo, +16:16.1 Min.

6. Panagiotis/Nikolopoulos (GRC/GRC), Citroën C3 Rally2, +16:23.9 Min.

Top 3 der Kategorie WRC3 nach neun von 12 Rallyes

1. Yohan Rossel (FRA), Citroën C3 Rally2, 155 Punkte

2. Kajetan Kajetanowicz (POL), SKODA FABIA Rally2 evo, 105 Punkte

3. Nicolas Ciamin (FRA), Citroën C3 Rally2, 57 Punkte

Zahl des Tages: 1-2 und 1

Nach neun Rallyes der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2021 liegen SKODA FABIA Rally2 evo Fahrer auf den Plätzen eins und zwei im Gesamtklassement der WRC2. Der Norweger Andreas Mikkelsen führt mit 22 Punkten Vorsprung vor seinem Toksport WRT Teamkollegen Marco Bulacia aus Bolivien die Kategorie an. In der Teamwertung der WRC2 führt Toksport WRT.

Die FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2021

Rallye Monte Carlo 21. – 24. Januar

Arctic Rallye Finnland powered by CapitalBox 25. – 28. Februar

Rallye Kroatien 22. – 25. April

Vodafone Rallye Portugal 20. – 23. Mai

Rallye Italien Sardinien 3. – 6. Juni

Safari Rallye Kenia 24. – 27. Juni

Rallye Estland 15. – 18. Juli

Renties Rallye Ypern Belgien 13. – 15. August

EKO Akropolis Rallye Griechenland 9. – 12. September

Rallye Finnland 30. September – 3. Oktober

RallyRACC Rallye Spanien 14. – 17. Oktober

