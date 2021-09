Rostock (ots) – Am Samstag, 4. September 2021, startet die 127. Kieler Woche mit AIDA Cruises als Sponsoring Event-Partner. Der Fokus des weltweit größten Segelevents liegt in diesem Jahr auf dem wasserseitigen Programm. Höhepunkte sind die insgesamt fünf Schiffsanläufe der AIDA Kussmundflotte sowie die am letzten Veranstaltungstag stattfindende spektakuläre Licht- und Feuerwerkshow mit AIDAluna, präsentiert von AIDA Cruises.

Passend zum morgigen Auftakt wird AIDAprima von 8:00 bis 18:00 Uhr am Ostseekai erwartet. Für Kreuzfahrtfans sowohl an Land als auch an Bord ergeben sich wundervolle Eindrücke, insbesondere beim Auslaufen aus der Kieler Förde. Noch bis zum 23. Oktober 2021 startet AIDAprima ab Kiel immer samstags auf siebentägige Ostseereisen nach Göteborg, Visby auf der Insel Gotland, sowie nach Stockholm.

Tags darauf, am 5. September 2021, feiert AIDAluna ihren Restart. Schon gestern hat das Schiff im Kieler Hafen festgemacht, um die letzten Vorbereitungen für die ersten Gäste an Bord zu treffen. AIDAluna ist bereits das siebente Schiff der AIDA Flotte, das in der Saison 2021 wieder zu Reisen aufbricht. Gäste der 4-tägigen Ahoi Tour ab Kiel mit Reisebeginn am 12. September 2021 kommen in einen ganz besonderen Genuss: AIDAluna ist Stargast der eindrucksvollen Abschlussinszenierung zur Kieler Woche. Um ca. 21:00 Uhr bringt sich das Schiff an der Kiellinie in Position. Ab ca. 21:21 Uhr startet dann die 20-minütige Lichtinszenierung in Form einer Drohnenshow sowie einer begleitenden Licht- und Lasershow.

Bis einschließlich 14. Oktober 2021 stehen für AIDAluna verschiedenste Reisetermine für drei- und viertägige Ahoi Touren ab Kiel zur Auswahl. Gäste erwartet an Bord ein vielfältiges Urlaubsprogramm von abwechslungsreichen Wellnesspaketen über mitreißendes Entertainment bis zu kulinarischen Highlights. Die Restaurants bieten Menüs aus aller Welt sowie ausgewählte skandinavische Köstlichkeiten. Neues gastronomisches Highlight an Bord von AIDAluna ist das Spezialitäten-Restaurant “Best Pizza @Sea” auf Deck 11. Gäste kommen hier in den Genuss von typisch italienischer Küche. Das “Best Pizza @Sea” bietet knapp 80 Gästen Platz und wird schrittweise auch an Bord von AIDAbella und AIDAdiva eingeführt.

Alle Kreuzfahrten werden in Übereinstimmung mit den umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen von AIDA Cruises sowie den nationalen und lokalen Gesetzen und Verordnungen zum Infektionsschutz durchgeführt. Ausführliche Informationen auf www.aida.de/urlaubskompass.

Mit dem “AIDA Versprechen” bietet AIDA Cruises mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Urlaubsplanung. Großzügige Buchungsoptionen sind Teil des Angebotes, von der geringen Anzahlung bis hin zur kostenlosen Umbuchung. Das “AIDA Versprechen” ist im Reisepreis für Neubuchungen bis zum 30. September 2021 bereits enthalten und gilt für Abfahrten bis zum 31. März 2022.

Information und Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 22 oder auf www.aida.de (http://ots.de/JEylnd).

