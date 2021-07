Rostock (ots) – Nach dem erfolgreichen Neustart sucht AIDA Cruises zur Sicherung seines weiteren Wachstums aktuell weltweit rund 5.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für attraktive Jobs an Bord und an Land. Die Angebote richten sich nicht nur an qualifizierte Fach- und Führungskräfte. Das Kreuzfahrtunternehmen eröffnet auch motivierten Quer- und Berufseinsteigern vielseitige Karrieremöglichkeiten. Darüber hinaus bietet AIDA Cruises verschiedenste attraktive Ausbildungsplätze für den Start ins Berufsleben an.

“Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit jeher Teil unseres Erfolges. Ob an Land oder an Bord – sie sind die Botschafter unseres Unternehmens. Wir bieten nicht nur abwechslungsreiche Jobs in einem internationalen Arbeitsumfeld, sondern auch die Möglichkeit, mit AIDA Karriere zu machen und die Welt zu entdecken”, sagt Haike Witzke, Vice President Human Resources Management AIDA Cruises. “Bei uns werden die individuellen Fähigkeiten jedes Einzelnen geschätzt, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Religion. Wir fördern alle motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Karriereplanung.”

AIDA Cruises bietet darüber hinaus viele weitere Anreize. Dazu gehören u.a. eine betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeitmodelle zur Familienplanung, umfassende Aus- und Weiterbildungsangebote und attraktive Mitarbeitergratifikationen.

An Land sind aktuell verschiedenste Positionen in den Bereichen IT, Marketing, Personalwesen, Recht sowie im AIDA Kundencenter neu zu besetzen. Die Bandbreite der Karrierechancen an Bord reicht von der Hotellerie (z.B. Bar, Rezeption, Küche, Restaurant) über Wellness und Activities (z.B. Kosmetik, Friseur, Spa, Fitness) bis hin zur Betreuung der kleinen und großen Gäste. Aber auch in Berufsgruppen, die man nicht unbedingt mit Kreuzfahrt verbindet, wie Mediengestalter, Licht-, Ton- oder Veranstaltungstechniker bietet AIDA Cruises attraktive Jobs.

AIDA Cruises ist eines der größten Touristikunternehmen in Deutschland, wurde bereits mehrfach in Folge als bester Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet und gehörte auch 2020 zu den TOP 20 bundesweit. Mit der Indienststellung von AIDAcosma, dem zweiten LNG-Schiff, wird AIDA Cruises Ende 2021 einen weiteren Kapazitätssprung vollziehen, seine Angebotsvielfalt erweitern und seinen nachhaltigen Wachstumskurs auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt fortsetzen.

Weitere Informationen über Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten und alle aktuellen Job- und Ausbildungsangebote bei AIDA Cruises unter www.aida.de/careers .

