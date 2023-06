München (ots) –

Wer mit dem Auto nach Kroatien fährt, den führt die Route meist über Slowenien. Um möglichst schnell die Strände in Istrien oder an der dalmatinischen Küste zu erreichen, kommt man nicht am Vignettenkauf vorbei. Für die österreichische Autobahn ist eine Mautgebühr zu entrichten ebenso zusätzlich für Tauern-, Katschberg- und Karawankentunnel. Für slowenische Autobahnen und Schnellstraßen benötigt man eine digitale Vignette.

Dabei kommt eine beachtliche Straßengebühr zusammen. Für die Autobahn-Reise bis an die kroatische Grenze und von dort zurück sind bei einem einwöchigen Urlaub mit An- und Abreise am Samstag insgesamt 84,50 Euro fällig. Hinzu kommen Autobahngebühren je nach Streckenabschnitt und Reiseziel in Kroatien. Nicht selten übersteigt der Gesamtbetrag dann 100 Euro deutlich.

Genauso wie die digitale Vignette für Österreich wird die slowenische E-Vignette (E-Vinjeta) auf das Kfz-Kennzeichen registriert. Es sind sowohl Kurzzeitvignetten als auch Jahresvignetten erhältlich. Letztere sind immer 12 Monate ab dem gewünschten Beginn gültig (z.B. 4.7.2023 bis einschließlich 4.7.2024).

Die Preise werden um knapp sieben Prozent angehoben. Die einzelnen Fahrzeugkategorien kosten ab Gültigkeitsbeginn 15.6.2023:

Kategorie 2A (Pkw) Preis

1 Jahr 117,50 Euro

1 Monat 32,00 Euro

7 Tage 16,00 Euro

Kategorie 2B ( >3,5 t)

1 Jahr 235,00 Euro

1 Monat 64,10 Euro

7 Tage 32,00 Euro

Kategorie 1A (Motorrad)

1 Jahr 58,70 Euro

6 Monate 32,00 Euro

7 Tage 8,00 Euro

Wichtiger Hinweis: Der Karawankentunnel, der Österreich mit Slowenien verbindet, ist von der Vignettenpflicht befreit. Die Nutzung muss allerdings gesondert bezahlt werden. Für die Fahrt in Richtung Süden gibt es beim ADAC vorab das digitale Streckenmaut-Ticket. Von Slowenien in Richtung Norden erfolgt die Zahlung direkt an der Mautstelle Hrusica. Das Ticket für die Einzelfahrt kostet 7,80 Euro.

Produktangebot

Die slowenische E-Vignette (E-Vinjeta) ist in allen ADAC Geschäftsstellen erhältlich und sofort gültig.

Weitere Vignetten und Streckenmaut-Tickets gibt es in allen ADAC Geschäftsstellen, vielen ADAC Vertretungen und im Internet unter www.adac-shop.de sowie telefonisch unter 089 558 95 96 97. Die digitalen Vignetten für Österreich sind nur beim stationären Kauf in den ADAC Geschäftsstellen und in vielen ADAC Vertretungen ab dem gewünschten Einreisedatum sofort gültig, die 18-Tage-Wartefrist entfällt.

