Die Nachfrage nach Mietwagen in den USA (https://autovermietung.adac.de/mietwagen/usa/) für den Urlaub 2022 ist aktuell bereits sehr groß – besonders in den beliebten Urlaubsregionen Florida, (https://autovermietung.adac.de/mietwagen/usa/florida/) Kalifornien (https://autovermietung.adac.de/mietwagen/usa/kalifornien/) oder Hawaii (https://autovermietung.adac.de/mietwagen/usa/hawaii/). Dies führt zu einer sehr hohen Auslastung der Mietwagenangebote.

„Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen haben Autovermieter weltweit ihre Flotten verkleinert. Jetzt würden diese gerne wieder aufstocken, aber die Autohersteller können die angezogene Nachfrage aktuell nicht mit der Produktion von Neuwagen bedienen“, so Tobias Ruoff, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung. „Die Situation wird durch den Chipmangel und die unterbrochenen Lieferketten zusätzlich verschärft. Das wirkt sich auf die Preise aus: Im Durchschnitt muss man 50 Prozent mehr bezahlen – in den USA sogar bis zu 70 Prozent.“

„Je früher man reserviert, desto günstiger ist in der Regel der Mietwagen“, so Ruoff weiter. „Eine frühe Buchung kann man ohne Risiko abschließen, da man bei der ADAC Autovermietung (https://autovermietung.adac.de/mietwagen/usa/) bis zum Mietbeginn kostenfrei stornieren kann. Ich empfehle auf jeden Fall, bereits in Deutschland zu planen und zu buchen, damit man in Ruhe Preise und Angebote vergleichen kann und bei den Versicherungspaketen auf der sicheren Seite ist.“

Schulkinder in den Vereinigten Staaten haben in der Regel zwischen Juni und August Sommerferien. In diesem Zeitraum verbringen die meisten amerikanischen Familien ihren Sommerurlaub. „Wenn man also zeitlich flexibel und nicht an die Sommerferien in Deutschland gebunden ist, sollte man einen anderen Reisetermin wählen“, empfiehlt Tobias Ruoff und rät dazu, bei der Reisebuchung die regionalen Gegebenheiten im Auge zu haben. „Je nach Destination sind die Preise unterschiedlich hoch, da sowohl die örtliche Flottengröße als auch die Nachfrage sehr unterschiedlich sind.“

Weitere Tipps zur Mietwagen-Buchung in den USA: https://www.adac.de/der-adac/ueber-uns-se/aktuelles/mietwagen-usa/

Produktangebot:

Die ADAC Autovermietung hat aktuell mit Hertz ein Special für die USA (https://autovermietung.adac.de/mietwagen/hertz/usa-special/). Bei einer Buchung bis zum 30. April 2022 für den Anmietzeitraum 1. Mai bis 4. Juni 2022 sind die Angebote bis zu 10 Prozent rabattiert.

Vollkasko- und Diebstahlschutz ohne Selbstbehalt, Haftpflichtversicherung, Zusatzhaftpflichtversicherung mit 1 Million Dollar Deckung, Glas- und Reifenschutz, Versicherung gegen unterversicherte Unfallgegner, unbegrenzte Meilen, alle Zusatzfahrer, Full-to-Full-Tankregelung sowie Steuern und Gebühren auf alle Inklusivleistungen sind mit im Mietpaket enthalten. Eine kostenlose Stornierung bis zum Zeitpunkt der Anmietung ist auch hier selbstverständlich.

Über die ADAC SE:

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 26 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro.

