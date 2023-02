München (ots) –

Im ersten Reisesommer nach Corona mussten Urlauber einen heftigen Anstieg bei den Mietwagenpreisen verkraften. Für die Osterferien 2023 rät Tobias Ruoff, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung, schon jetzt – also zwei Monate vor Ferienbeginn – den Mietwagen zu buchen.

„Mietwagenpreise richten sich nach Angebot und Nachfrage“, erklärt Ruoff. „Deswegen sind sie zum Jahresanfang und -ende am günstigsten. Dann wird in vielen Ländern die Nebensaison eingeläutet, nirgends sind Schulferien. Kurz vor und in den Ferien sind die Mietpreise jedoch besonders hoch. Wer also zu Ostern verreisen möchte, sollte sich lieber so schnell wie möglich um seinen Ferienmietwagen kümmern.“

Insgesamt rechnet Ruoff für 2023 mit einem Preisniveau, das etwas niedriger als 2022 ist, da sich die Verfügbarkeit von Mietwagen verbessert hat. Wer sich also jetzt seinen Mietwagen für Ostern sichert, spart durchschnittlich 24 Prozent im Vergleich zum erwarteten Preis eine Woche vor Ferienbeginn.

Besonders deutlich ist das Einsparpotential in Spanien, wo man für die Wochenmiete aktuell 395 Euro bezahlen muss – ganze 26 Prozent weniger als der erwartete Preis eine Woche vor Ostern. In den USA, dem Top-Reiseziel außerhalb Europas, sind es immerhin noch minus 23 Prozent bei einem Wochenmietpreis von 429 Euro.

„Bei der frühen Buchung muss man nur darauf achten, dass eine kostenfreie Stornierung bis Mietbeginn möglich ist. Bei der ADAC Autovermietung bieten wir dies als Standard an, um die finanziellen Risiken für unsere Mitglieder möglichst klein zu halten“, fasst Ruoff zusammen.

Die ADAC Autovermietung hat fünf Tipps für Frühbucher:

Tipp 1: Vergleichen Sie die Preise der Fahrzeugklassen. Oft sind die Preisdifferenzen zwischen der kleineren und der nächstgrößeren Kategorie online nur sehr gering. Ein Upgrade vor Ort ist immer teurer.

Tipp 2: Kürzer ist günstiger? Das gilt nicht bei jeder Ferienmietwagenbuchung. Oft hat die Anmietung für fünf Tage den gleichen Preis wie eine siebentägige Mietdauer.

Tipp 3: Die 24-Stunden-Regelung sollte man immer perfekt ausnutzen und die Zeit nicht überschreiten. Wenn man das Fahrzeug um 16 Uhr anmietet, ist die Rückgabezeit auch 16 Uhr. Nicht vergessen vorher wieder vollzutanken!

Tipp 4: Eine Anmietung am Flughafen ist praktisch und spart Geld für den Transfer zum Hotel. Wenn man den Mietwagen am Flughafen abholt, profitiert man außerdem von längeren Öffnungszeiten. Bei der Buchung sollte man – soweit vorhanden – die Flugnummer angeben. Diese wird an die Autovermietung vor Ort weitergeleitet, sodass diese über etwaige Verspätungen informiert ist.

Tipp 5: Der Preis ist nicht das Wichtigste. Man sollte auf jeden Fall immer das Gesamtpaket mit sämtlichen Gebühren und Versicherungen – am besten einer Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung – vergleichen. Sonst tappt man schnell in die Kostenfalle.

ADAC Mitglieder erhalten bei der ADAC Autovermietung zusätzliche Preisvorteile. Fahrzeuge können unter https://autovermietung.adac.de direkt online gebucht werden. Reservierungen sind bis kurz vor Anmietung kostenfrei umbuchbar.

