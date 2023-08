Stuttgart (ots) –

Über 3800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer meldeten sich Anfang des Jahres bundesweit zu den ADAC-Sicherheitstrainings an, die zur Teilnahme an der zweiten MOTORRAD Safety League berechtigten. „Das waren nochmal deutlich mehr als im Vorjahr“, sagt Uwe Seitz, Chefredakteur der MOTORRAD-Gruppe. „Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Partnern, dass die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sich im Frühjahr mit den Trainings unseres MOTORRAD- und ADAC-Projekts aktiv auf ihre Saison vorbereiten. Das ist ein tolles Signal in Sachen Sicherheit aus der Motorrad-Community an alle Verkehrsteilnehmer.“

Wer in den Vorrunden durch Talent und versierten Umgang mit seinem Motorrad auffiel, erhielt von den örtlichen Trainern eine Wildcard, die mit etwas Losglück direkt in eines von vier Halbfinalen mit insgesamt 105 Teilnehmern führte, 17 davon waren Frauen.

Bevor sie in die vier praktischen Wertungsprüfungen starteten, stand ein Theorieteil mit 20 Fragen auf dem Stundenplan. Darunter fünf, die sich ganz konkret mit Lärmvermeidung auseinandersetzten. Die MOTORRAD Safety League soll nicht nur mehr Sicherheit auf den Straßen fördern, sondern auch die Sozialkompetenz und das Image von Motorradfahrern in der Öffentlichkeit unterstreichen. In der Praxis ging es für die erfahrenen ebenso wie für die noch sehr jungen Bikerinnen und Biker um Geschicklichkeit auf dem Testparcours: Ausweichmanöver, Pylone während der Fahrt versetzen, Zielbremsung und Slalom sowie Gleichmäßigkeitsfahrten. Nicht unbedingt beliebt war die Aufgabe, sehr enge Kurven zu meistern. Hier zählte vor allem eine saubere Blickführung, die richtige Geschwindigkeit und das präzise Herausbeschleunigen.

Am Ende war es eine reine Herrenrunde von acht Fahrern, die über alle Prüfungen hinweg überzeugten. Ihre Belohnung waren zwei Tage Perfektionstraining mit dem MOTORRAD action team auf der Nürburgring-Nordschleife. Eine Reportage dazu gibt es in der aktuellen Ausgabe von MOTORRAD (18/2023), die ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als ePaper).

„Neben der Begeisterung über die exklusiven Runden auf der legendären Nordschleife, nehmen die Teilnehmer vor allem mit, sich als Motorradfahrer deutlich versierter und damit noch sicherer im Straßenverkehr zu bewegen. Das gilt für alle, die an den bundesweiten ADAC-Trainings teilgenommen haben. Übung macht eben doch den Meister. Im Frühjahr 2024 startet die MOTORRAD Safety League in die nächste Runde. Damit gibt es für alle eine neue Chance, am Ende mit uns im Finale die Nordschleife genießen zu können“, so das Fazit von Uwe Seitz.

