Nürnberg (ots) –

Wie zeigt ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden, dass deren Einsatz geschätzt und ihre Leistungen gewürdigt werden? Indem er eine angenehme Arbeitsatmosphäre schafft, den Angestellten gute Karrierechancen sowie Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet – und für eine faire, angemessene Bezahlung sorgt. All das bietet NORMA seinen rund 15.000 Beschäftigten aus Überzeugung.

Um nochmals deutlich zu machen, welch hohen Stellenwert die Mitarbeitenden beim Nürnberger Lebensmittel-Discounter einnehmen, hatte NORMA die freiwillige Anhebung des Mindest-Einstiegslohns von 14,00 auf 14,50 Euro pro Stunde bereits Mitte Juli angekündigt.

In wenigen Tagen ist es nun soweit: Ab dem 1. Oktober 2023 tritt die Lohnerhöhung in Kraft. Damit liegt der Einstiegslohn bei NORMA weiterhin deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

[email protected]

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots