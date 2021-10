Düsseldorf/München (ots) –

Endlich ist es soweit: Ab heute können sich die über 31 Millionen PAYBACK Kund:innen für jeden Einkauf in den 400 C&A-Filialen in Deutschland mit Punkten belohnen und diese mit Coupons vervielfachen. Um das Modehaus im PAYBACK Programm herzlich willkommen zu heißen, startet das beliebteste deutsche Bonusprogramm gemeinsam mit vielen weiteren Partnerunternehmen ein wahres Coupon-Feuerwerk: Vom 18. bis zum 31. Oktober 2021 gibt es in den C&A-Filialen unter dem Motto “Willkommen C&A, willkommen Extra-Punkte!” nicht nur Mehrfachpunkte von C&A, sondern auch zusätzliche Extra-Coupons weiterer PAYBACK Partner wie zum Beispiel Aral, dm-drogerie markt, Real, Rewe, Penny, Fressnapf, Alnatura, Apollo Optik, baur, home24, Telekom, Thalia und Visa.

C&A steht insbesondere für nachhaltige Mode in guter Qualität und zu günstigen Preisen für die ganze Familie und ist somit ein Wunschpartner vieler PAYBACK Kund:innen. Durch die Extra-Punkte-Kampagne feiert PAYBACK den neuen Fashion Partner und ermöglicht es Kund:innen, noch mehr Punkte zu sammeln und zu sparen. Noch vor dem Frühjahr 2022 wird das Punktesammeln auch direkt im C&A Online-Shop möglich sein; bis dahin können Kund:innen ihren Onlineeinkauf bei C&A über die PAYBACK Website starten, um sich mit Punkten zu belohnen.

Ein Pressebild finden Sie hier.

Über C&A:

Mit über 1.400 Filialen in 18 europäischen Ländern und rund 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist C&A eines der führenden Modehandelsunternehmen Europas. C&A begrüßt jeden Tag mehr als zwei Millionen Besucher in seinen Filialen in Europa und bietet Mode in guter Qualität zu günstigen Preisen für die ganze Familie. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.c-a.com.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip “Ein Programm – viele Partner” Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet und zählt sowohl zu den “Top 3 Shopping-Apps”, als auch zu den “Top Alltags-Apps in Deutschland” (BILD Studie 2021).

Pressekontakt:

PAYBACK PR

Nina Purtscher

+49 (0) 89 997 41 206

+49 (0) 172 94 30 713

[email protected]

PAYBACK.Group, PAYBACK.de

twitter.com/Presse_PAYBACKC&A

Betty Kieß

Head of Corporate Communications, Europa

[email protected]

+49 (0) 151 550 49 479

www.twitter.com/ca_europe

www.linkedin.com/company/c&a/

www.instagram.com/ca

www.facebook.com/ca

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots