Asklepios Tumorzentrum Hamburg veranstaltet hochkarätige wissenschaftliche Veranstaltung

Alle zwei Jahre bringt der Asklepios Krebskongress in der Tumormedizin Beschäftigte und Interessierte in drei Formaten zusammen: einem wissenschaftlichen Kongress, dem Pflegetag und dem Patientenaktionstag. In diesem Jahr steht die Veranstaltung, die erstmalig hybrid durchgeführt wird, unter dem Motto Krebs & Fürsorge. Der Begriff der Fürsorge wird aus unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet: Medizinisch, sozial und politisch. Besucher:innen haben die Gelegenheit, sich über die vielfältigen Aspekte der interdisziplinären Tumormedizin in Versorgung, Forschung und Innovation zu informieren. Der Asklepios Krebskongress steht unter der Präsidentschaft von Prof. Dr. Carolin Tonus.

Besonders interessant ist für Patient:innen, Angehörige und Interessierte der Patientenaktionstag (https://asklepios-krebskongress.goes-virtual.de/patientenaktionstag) am 11. Februar. Unter der Leitung von Privatdozentin Dr. Georgia Schilling berichten hochkarätige Referent:innen über patientenrelevante Inhalte und diskutieren mit den Zuhörer:innen. Themen werden unter anderem Mind-Body-Medicine, Impfen gegen Krebs und digitale Gesundheitsanwendungen sein. Die Veranstaltung findet im Georgie (Asklepios Klinik St. Georg, Haus W) statt, ist für Besucher und Interessierte kostenfrei, und kann ab 14 Uhr online im Livestream auf der Webseite zum Patientenaktionstag (https://asklepios-krebskongress.goes-virtual.de/patientenaktionstag) verfolgt werden.

Auf dem wissenschaftlichen Kongress, dem zentralen Forum des Wissensaustauschs,

diskutieren nationale und internationale Top-Spezialist:innen und unsere lokalen Expert:innen in 20 wissenschaftlichen Sessions mit mehr als 23 Stunden Dauer, 5 Satellitensymposien, 2 Plenarsitzungen und einer 1 Keynote Lecture.

Beim Pflegetag am 10. Februar steht die Onkologische Fachpflege als wichtige Säule der Tumormedizin im Mittelpunkt. Gestaltet wird er von der Arbeitsgruppe Onkologische Fachpflege unter der Leitung von Suad Kamberovic. Schwerpunkte sind: Rückblick und Ausblick auf die onkologische Fachpflege, Nebenwirkungsmanagement und Pflege in der Onkologie, Fürsorge und Nachsorge sowie ein Berufspolitikum mit Podiumsdiskussion.

Kongresspräsidentin Prof. Dr. Carolin Tonus steht gerne für Interviews zur Verfügung. Kontakt über die Pressestelle.

(Frau Prof. Tonus ist zugleich Ärztliche Direktorin der Asklepios Klinik St. Georg und Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie).

