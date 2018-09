12. Oktober – Nationalfeiertag in Spanien

Wann feiert Spanien seinen Nationalfeiertag? Was und wie wird gefeiert? Wie heißt der Tag in anderen spanisch sprechenden Ländern? Interessante Antworten darauf und weitere Facts liefert dieser Artikel.

Der Nationalfeiertag in Spanien, der sogenannte Día de la Hispanidad, auch Kolumbus-Tag genannt, steht demnächst wieder an. Damit wird die Einheit der spanischsprachigen Welt gefeiert. Gleichzeitig soll damit an die gemeinsamen Wurzeln der spanischsprachigen Welt erinnert und gedacht werden.

In Spanien ist der 12. Oktober seit 1918 Nationalfeiertag und trägt seit den 1920er Jahren den Namen Día de la Hispanidad – Tag der Hispanität.

Warum wird der Tag auch als Kolumbus-Tag bezeichnet?

Der italienische Seeefahrer und Entdecker Christoph Kolumbus (1451 – 1506) – spanisch: Cristóbal Colón – hat einen bedeutenden Beitrag zur Verbreitung der spanischen Kultur geleistet. Seine Expeditionen startete er für Spanien, da die spanische Königin Isabella I. und ihr Ehemann Alfons II. ihn unterstützten.

Am 12. Oktober 1492 ging Kolumbus in Amerika an Land. Mit der Entdeckung Amerikas begann die Verbreitung der spanischen Kultur auf dem neuen Kontinent. Noch heute ist Spanisch die Landessprache in fast allen Ländern Mittel- und Südamerikas.

Kolumbus hatte nicht bemerkt, dass er einen neuen Kontinent entdeckt hatte. Das gelang Amerigo Vespucci, von dem die Neue Welt schließlich den Namen Amerika bekam.

Kolumbus ist wegen seiner Verdienste ein Nationalheld in Spanien.

Die Ankunft Kolumbus´ in die Neue Welt wird auch in den USA als Columbus Day gefeiert. In vielen Ländern in Lateinamerika wird er Día de la Raza (Tag der (neuen) Rasse) genannt. Damit gemeint ist die Geburt der Mestizen, der Nachkommen von Indigenen und Spaniern.

Der Name des Feiertages in Chile lautet Día del Descubrimiento de dos Mundos (Tag der Entdeckung zweier Welten).

Wie wird der Nationalfeiertag am 12. Oktober gefeiert?

Geschäfte, Schulen und Betriebe sind an diesem Tag geschlossen.

In Madrid findet neben Festumzügen eine Militärparade auf der Calle de la Castellana statt, wo ebenfalls das spanische Königshaus zugegen ist. Man rechnet mit zehntausenden Zuschauern. Besondere Aktionen wie beispielsweise eine Flugshow machen das Event noch spektakulärer.

Auch Touristen kommen auf ihre Kosten: Es gibt einen Jahrmarkt sowie ein großes Riesenrad.

Dem Brauch nach wird die Parade mit einer weißen Ziege in Uniform beendet.

Die spanische Polizei, die Guardia Civil, ehrt zudem ihre Schutzheilige, die Jungfrau Virgen del Pilar.

Auch in anderen Städten begeht das Land zahlreiche Feierlichkeiten. Es wird gut gegessen, Musik und Tanz gehören ebenfalls dazu.

Der Tag der spanischen Welt ist nicht nur für alle Spanier etwas Besonderes. Auch in anderen spanisch sprechenden Ländern wird die Hispanidad gefeiert. Dazu zählen:

Kuba

Costa Rica

Uruguay

Argentinien

Chile

Bolivien

Dominikanische Republik

Kolumbien

Tabelle der nationalen spanischen Feiertage im Jahr 2018:

1. Januar Año Nuevo – Neujahr 6. Januar Día de Reyes – Heilige Drei Könige 19. März Día de San José – St. Josefs-Tag, auch Vatertag 30. März Jueves Santo – Gründonnerstag 31. März Viernes Santo – Karfreitag 2. April Ostermontag (regional) 1. Mai Día del Trabajo – Tag der Arbeit 25. Juli Día del Apóstol Santiago – St. Jakobus der Ältere (nicht arbeitsfrei) 15. August Asunción de la Virgen – Mariä Himmelfahrt 12. Oktober Día de la Hispanidad – Nationalfeiertag 1. November Todos los Santos – Allerheiligen 6. Dezember Día de la Constitución – Tag der Verfassung 8. Dezember Inmaculada Concepción – Tag der Unbefleckten Empfängnis 25. Dezember Navidad – Weihnachten

