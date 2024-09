St. Leon-Rot (ots) –

1. Franzi & Felix Invitational 2024 im Golf Club St. Leon-Rot: Franziska van Almsick und Felix Neureuther sammeln bei ihrem gemeinsamen Charity Golfturnier 101.000 Euro für Kinder.

St. Leon-Rot, 14. September 2024 – Bei ihrem gemeinsamen Charity Golfturnier, dem 1. Franzi & Felix Invitational 2024 im Golf Club St. Leon-Rot, sammelten Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick und der ehemalige Top-Skirennläufer Felix Neureuther gestern Abend 101.000 Euro für Kinder. Das Geld fließt in die Projekte und Programme der Franziska van Almsick Stiftung und der Felix-Neureuther-Stiftung.

Golfen für den guten Zweck: Im Mittelpunkt des Events stand die Förderung der Kinder. Und die Gastgebenden waren mit der Premiere mehr als zufrieden.

„Es war wirklich ein großartiges Turnier in einer wunderschönen Location. Meine Stiftung ist meine Herzensangelegenheit und ich bin sehr dankbar, dass wir mit dieser Spendensumme dazu beitragen können, dass Kinder das Element Wasser kennen- und lieben lernen.“ – Franziska van Almsick.

„Kinder sind unsere Zukunft. Gemeinsam wollen wir mehr für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden erreichen. Wir wollen sie vor allem bewegen, zu Land und zu Wasser. Und das auf eine spielerische Art und Weise mit ganz viel Spaß. Deshalb freue ich mich riesig, dass bei unserem ersten gemeinsamen Golf-Event diese beeindruckende Summe zusammenkam. Danke an alle, die gespendet und uns unterstützt haben.“ – Felix Neureuther.

Möglich machten das Ergebnis die 60 spendenfreudigen Golfer und Golferinnen sowie die rund 110 Abendgäste, unter denen sich Christian Neureuther, Evi Mittermaier, Franziska Knuppe, Hansi Müller, Sandra Kiriasis, Marcus Kink, Kurt Klühspies, Joachim Hunold, Christian „Blacky“ Schwarzer, Dr. Matthias Anthuber, Claudia Jung, Alexander Pusch, Anke Huber, Isabel Hopp und Tommy Reeve befanden.

Die Spenden fließen in die beiden Stiftungen der Gastgebenden. Die Felix-Neureuther-Stiftung unterstützt damit das Programm „Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther“, das Kindern in Kitas, Kindergärten und Grundschulen Freude an der Bewegung vermittelt, um den Grundstein für ein gesundheitsorientiertes Leben zu legen. Die Franziska van Almsick Stiftung nutzt das Geld für das Projekt „Kids auf Schwimmkurs“, um ihr Ziel zu erreichen, dass jedes Kind beim Verlassen der Grundschule sichere Schwimmkenntnisse und so mehr Spaß und Sicherheit im Wasser hat.

Die zwei ehemaligen Sportstars initiierten das Golfturnier, das gemeinsam mit der Dietmar Hopp Stiftung (https://dietmar-hopp-stiftung.de/startseite.html) und dem EAGLES Charity Club e. V. veranstaltet und von der Münchner Agentur lübMEDIA organisiert wurde.

„Ich freue mich sehr, mit zwei so wundervollen Gastgebenden dieses Turnier für den guten Zweck zu veranstalten. Felix und Franzi sind nicht nur große Namen im Sport, sondern haben vor allem ein großes Herz und teilen unser Anliegen, Kindern zu helfen. Gemeinsam schaffen wir einfach mehr.“ – Isabel Hopp, Dietmar Hopp Stiftung.

Auch sportlich war der Tag für die Golfenden ein voller Erfolg: Gewonnen hat der Flight der planero GmbH mit Robert und Alexander Lübenoff, David Albrecht und Philip Scholze.

„Für uns ist es eine große Ehre, dieses Charity Golfturnier beherbergen zu dürfen. Wir unterstützen diese Idee tatkräftig und freuen uns, dass das 1. Franzi & Felix Invitationals bei uns stattgefunden hat.“ – Moritz Lampert, Veranstalter Golfclub St. Leon-Rot.

Franziska van Almsick Stiftung

Die Franziska van Almsick Stiftung will erreichen, dass wirklich jedes Kind in Deutschland mindestens eine Schwimmart beherrscht. Dazu genügt es nicht, wenige Minuten ‚irgendwie‘ über Wasser zu bleiben – es ist wichtig, dass alle Kinder sich im Wasser wirklich sicher fühlen und bewegen können. Damit sie zum Beispiel auch im vielleicht wilden Spiel anderer nicht in Schwierigkeiten geraten. Um unsere Ziele zu erreichen, kooperieren wir mit Schulen und Lehrern, Ämtern und Schwimmbadbetreibern. Wir sind das Bindeglied zwischen der Stadt/Bäderbetrieben und den Schulen und stehen Ihnen zur Seite, damit auch in Ihrer Stadt bzw. in der Schule Ihrer Kinder der Schulschwimmunterricht optimal umgesetzt wird. Wir finanzieren die Verwaltungskosten und Lehrassistenten und stellen eine fachlich fundierte Durchführung sicher. Im Mittelpunkt stehen dabei die dritten und vierten Schulklassen; wir betreuen gleichermaßen Kinder mit und ohne besondere Anforderungen oder Handicap. Mehr Informationen: Franziska van Almsick | Stiftung (franziskavanalmsick-stiftung.de)

Über die Felix-Neureuther-Stiftung:

Die Felix-Neureuther-Stiftung wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, einen aktiven Beitrag zu leisten, Verantwortung zu übernehmen und zu einer gesünderen und nachhaltigeren Welt beizutragen. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung von Kindern und Jugendlichen. Mit dem Bewegungsprogramm „Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther“ wird bereits im Kindesalter der Grundstein für einen gesundheitsorientierten Lebensstil gelegt. Außerdem hat sich die Stiftung der Vermittlung der Werte Gesundheit, Natur, Familie, Menschlichkeit sowie Nachhaltigkeit verschrieben. Mehr Informationen: www.felix-neureuther-stiftung.de

Kontakt Veranstalter:

Moritz Lampert

Golf Club St. Leon-Rot

Tel: 06227-8608-0

Kontakt Felix-Neureuther-Stiftung:

Katharina Wiesner

Email: [email protected]

