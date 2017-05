Wie sich die Casinos in Zukunft auch in Spanien verändern

Es sind aufregende Zeiten für alle, die sich für neue Technologie begeistern können. Jeden Monat scheint ein neues, revolutionäres Produkt auf den Markt zu kommen. Was vor Kurzem noch Science-Fiction war, ist heute bereits Wirklichkeit.

VR (Virtual Reality) ist einer dieser technologischen Bereiche, der verspricht, die Unterhaltungswelt komplett auf den Kopf zu stellen. Immer echter wirkt die virtuelle Realität und die neue Technologie hat bereits Einzug in viele Bereiche unseres Lebens erhalten. So bringt der amerikanische Sender CNN mittlerweile regelmäßig Nachrichteneinheiten, die 360-Grad-Videos und Live-Streaming verwenden.

Auch andere Branchen sehen in VR-Technologie eine riesige Chance. Dinge, die einst unmöglich erscheinen, rücken dank VR-Technologie in greifbare Nähe. Haben Sie zum Beispiel keine Tickets für das Spiel Ihrer Lieblingsmannschaft ergattern können, dann könnte eine Rundumblick-Erfahrung von der heimischen Couch aus die Enttäuschung etwas mindern.

Auch die Glücksspielbranche hofft auf Erfolge. So könnten zum Beispiel Live-Casinos bald zu einer echten Konkurrenz für reale Casinos werden. Noch argumentieren viele Experten, dass es ein echtes Casino-Erlebnis auch nur in einem realen Casino gibt. Doch VR-Technologie könnte das schon bald ändern.

Neue Möglichkeiten

Live-Casinos wie das von 888casino werden heute immer beliebter, denn anders als bei herkömmlichen Online-Spielen, spielt man in Echtzeit mit einem echten Croupier. Es gibt unter anderem Live-Chat-Funktionen, sodass Sie sich von Angesicht zu Angesicht mit Ihrem Croupier unterhalten können. Das gesamte Erlebnis ist maßgeschneidert, sodass man sich vom ersten Moment an direkt wohlfühlt.

Gerade Casinospiele können von dieser neuen Technologie profitieren, denn die Hersteller sind immer wieder auf der Suche nach Möglichkeiten, die teilweise über hundert Jahre alten Spiele für jüngere Menschen interessant zu machen.

VR-Casinos sollten speziell für ein VR-Erlebnis konzipiert werden. Das bedeutet, dass die Spiele von Grund auf neu entwickelt werden müssen. Es sollten also nicht einfach Spiele, die bereits in einem anderen Format erfolgreich waren, ohne Plan in ein VR-Format gezwängt werden. Entwickler werden sich zum Beispiel genau überlegen müssen, wie In-App-Käufe mit integriert werden können. Auch die Werbung muss zu dem Spiel passen.

Spieler können sich darauf einstellen, dass VR-Casino-Spiele eine Mischung aus Multiplayer-Casinospielen, Skill-based-Videospielen und Social Gaming sein werden. Vor allem soziale Spiele wie Poker lassen sich gut in VR-Erlebnisse umwandeln. Diese Ideen ist längst schon kein einfaches Wunschdenken mehr, denn die ersten VR-Casinos wurden bereits entwickelt. Spielbanken werden bald schon die Möglichkeit haben, ihre Spiele in den fantasievollsten VR-Umgebungen anbieten zu können.

Der Anfang vom Ende?

VR, Augmented Reality (AR) und Mixed Reality sind eindeutig auf dem Vormarsch. Die Investorengruppe „The Venture Reality Fund“ veröffentlichte vor Kurzem eine Studie, die zeigt, dass diese Bereiche 2016 ein Wachstum von 40 Prozent verbuchen konnten.

Ihre Einbindung ist der nächste logische Schritt für die Glücksspielindustrie. Dreidimensionale Grafiken und Spiele in Echtzeit verbessern das Spielerlebnis erheblich. Spieler können sich die Atmosphäre eines echten Casinos also endlich auch in die eigenen vier Wände holen.

Der Unterschied zwischen realen und online Casinos wird also immer kleiner. Könnte dies das Ende von realen Casinos sein? Nur die besten und prunkvollsten Spielbänke, wie man Sie in Las Vegas oder Macau findet, werden dem noch etwas entgegenzusetzen haben. Doch für das kleine Casino am Ende der Straße scheinen schwierige Zeiten anzubrechen.

Bildquellen:

Syda Productions – 411973255 / Shutterstock.com

lucadp – 369764420 / Shutterstock.com

Bild: / Text: