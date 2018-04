Stressfrei die eigene Hochzeit organisieren

Jede Hochzeit braucht eine perfekte Planung, damit am schönsten Tag im Leben alles gut geht. Sowohl bei den Spaniern als auch bei den Deutschen gilt: Die Hochzeit muss perfekt geplant sein. Die führenden Experten aus diesem Bereich haben eine Liste mit geheimen Tipps & Tricks zusammengestellt. Sie helfen jedem Brautpaar, die eigene Trauung besonders schön zu gestalten.

Eine Hochzeit ohne Gäste würde es bei den Spaniern nicht geben

In der modernen Welt wünschen sich viele Liebespaare ein besonderes Fest zu organisieren. Dabei ist die Trauung für die meisten Menschen der wichtigste Tag im Leben. Deshalb bemühen sie sich, eine außergewöhnliche Tagung zu veranstalten. Während die Spanier nach wie vor sehr traditionell heiraten und feiern, versuchen die Deutschen, den Tag besonders außergewöhnlich zu gestalten.

Laut Statistiken verbringt jeder siebte Bräutigam seinen Junggesellenabschied in Casinos, wie dem Online Casino Schweizer Franken, um das eigene Glück herauszufordern. Im Gegensatz zu den Männern, wollen Frauen den Tag vor der Trauung auf eine Party gehen und feiern. Psychologen und Experten lenken Ihre Aufmerksamkeit auf den Hochzeitstag, weil an diesem Tag alles in Ordnung sein muss. Sie suchen für das Brautpaar die coolsten Orte für eine ungewöhnliche Trauung.

Bräuche ändern und eigene Trauung genießen ist in Deutschland modern



Statistisch gesehen, heiraten die meisten Deutschen in der Kirche oder im kleinen Kreis mit der Familie im Standesamt. In Spanien wird traditionell immer eine große Hochzeitsfeier geplant. Kleine Hochzeiten mit nur wenigen Gästen im Standesamt gibt es in Spanien nicht. Bei den Deutschen verschiebt sich der Trend dahin, dass die eigene Hochzeit ohne Gäste verbracht werden möchte. Der Tag soll ausschließlich dem Brautpaar gehören. Für solch einen außergewöhnlichen Tag braucht man einen ganz besonderen Ort. Folgende Liste zeigt Ihnen beste Orte für Ihre seltsame Hochzeit zu zweit:

Auf einemLeuchttrum;

In einem Luftballon;

In den Bergen;

Im Schloss

In der letzten Saison belegen Hochzeiten auf einem Leuchtturm und im Luftballon eine führende Position. Bei einer Hochzeitsfeier mit Gästen und allen Verwandten sind die meisten Brautpaare während dem Tag im Stress. Es ist ein besonderer Tag und man muss etwas Schönes und Unvergessliches in Erinnerung bringen. Eine Trauung auf dem Leuchtturm zu zweit gilt als einer der spezifischen Orte für eine Hochzeit. Bei einem solchen Fest gibt es immer viel Schönes. In erster Linie ist die Atmosphäre der Hochzeit gehobener, außerdem hat man auf dem Leuchtturm einen märchenhaften Blick aufs Meer und auf die wunderbare Landschaft in der Umgebung.

Wunschgemäß können Brautpaare für ihren Hochzeitstag einen anderen Weg wählen. Sie wünschen sich im Luftballon zu heiraten. Zu zweit und ohne Gäste feiert man in einer romantischen Atmosphäre. Einen idyllischen Ort mit der märchenhaften Landschaft ist das Einzige, worauf man bei der Organisation Acht geben muss.

Das sind die beliebtesten Hochzeitsbräuche:

Brautpaar zersägt einen Baumstamm mit stumpfer Säge;

Brautpaar eröffnet die Tanzfläche mit einem Walzer oder anderer Hochzeitsmusik;

Anschneiden der Hochzeitstorte;

Gäste schreiben Wünsche auf Karten und lassen sie mit Ballons gen Himmel steigen;

Bräutigam kauft Braut nach Brautentführung frei;

Hochzeitszeitung wird verkauft

Fazit

Zum Schluss kann man zugeben, dass jedes Brautpaar selbst entscheiden muss, ob es allein oder mit der Familie diese Feier erleben soll. Es gibt mehrere Vor- bzw. Nachteile von beiden Varianten. Hauptsache ist, dass man sich den besten Tag im Leben stressfrei und gefühlsbetont gestaltet.

Bildquellen:

Nopparat Nambunyen – 618709718 / Shutterstock.com

Oleksandr Lipko – 382694923 / Shutterstock.com

Bild: / Text: