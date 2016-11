Paz, Luz, Santiago und Erick: Spaniens Baby-Trend-Namen 2016/17! „Licht und Frieden für die Welt“

Kindernamen werden immer gebraucht, aber natürlich nicht immer dieselben. Wohl kaum jemand wird seinen Jungen dieser Tage noch auf den schönen, mittlerweile aber eher seltenen Namen „Heinz“ taufen lassen. Oder „Gisela“. Und wenn doch? Kein Problem, Tradition ist schließlich auch nicht zu verachten. Aber im Trend liegen andere Namen. Das ist natürlich auch in Spanien nicht anders. Wer nicht auffallen will, muss einen Namen wählen, den möglichst viele andere auch schon haben. Welche diese Namen sind, verraten wir Ihnen hier.

Echte Klassiker wie „Santiago“ und „Carlos“. Aber auch „Erick“ und „Gael“ sind dabei

Die Namen für Jungs und Mädchen, die in Spanien im Jahr 2016 bislang am meisten verwendet wurden, hat das Internetportal „Serpadres.com“ veröffentlicht. Darunter finden sich bei den Jungen echte Klassiker wie „Santiago“ und „Carlos“. Aber auch „Erick“ und „Gael“ sind dabei – die vielen Einwanderer aus dem Norden, die sich in Spanien Sonne räkeln und nebenbei noch dabei fortpflanzen, machen es möglich.

Ist es nicht schön, dass „Licht“ und „Frieden“, zwei Dinge, die die Welt sicher immer gebrauchen kann, als spanische Namen verewigt sind?

Bei den Mädchen führt „Sofia“ die Hitliste an, gefolgt von „Camila“. Klingt irgendwie königlich. Wetten, dass aber auf die Nummer 100 der spanischen Hitliste so schnell keiner kommt? Und ist es nicht schön, dass „Licht“ und „Frieden“, zwei Dinge, die die Welt sicher immer gebrauchen kann, als spanische Namen verewigt sind? „Paz“ und „Luz“ …

Ein Name im Jahr 2016, der im Trend liegen will, muss eben kurz und handlich sein. Modell „Tim“. Oder „Mia“…

Der Mega-Trand bei der Namensgebung ist dabei schnell ausgemacht: Bei vielen Namen handelt es sich um Abkürzungen klassischer Namen. Ein Name im Jahr 2016, der im Trend liegen will, muss eben kurz und handlich sein. Modell „Tim“. Oder „Mia“. Das Kind könnte ja mal auswandern (müssen). Nicht nur, weil die (bei anhaltend rund 50 Prozent Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen) wirtschaftlichen Aussichten für Kinder in Spanien derzeit immer noch recht bescheiden sind und sich viele einen Job im Ausland werden suchen müssen. Sondern auch, weil die Welt immer mehr zusammenwächst. Das globale Dorf eben. Wer darin wohnen will, darf sich nicht nur auf eine Region beschränken. Das fällt auch immer mehr Spaniern auf. Und da wäre ein Name, der im nächsten Gastland auch noch buchstabiert werden kann, bestimmt nicht schlecht. Nur so als Gedanke.

Hier also die beliebtesten Namen für Mädchen aus dem Jahr 2016, die sicherlich auch in vielen Hitlisten des kommenden Jahres auftauchen werden:

1. Sofía

2. Camila

3. Valentina

4. Isabella

5. Valeria

6. Daniela

7. Mariana

8. Sara

9. Victoria

10. Gabriela

11. Ximena

12. Andrea

13. Natalia

14. Mía

15. Martina

16. Lucía

17. Samantha

18. María

19. María Fernanda

20. Nicole

21. Alejandra

22. Paula

23. Emily

24. María José

25. Fernanda

26. Luciana

27. Ana Sofía

28. Melanie

29. Regina

30. Catalina

31. Ashley

32. Renata

33. Agustina

34. Abril

35. Emma

36. Emilia

37. Jazmín

38. Juanita

39. Briana

40. Vanessa

41. Antonia

42. Laura

43. Antonella

44. Luna

45. Carla

46. Allison

47. Monserrat

48. Paulin

49. Isabel

50. Juliana

51. Valerie

52. Florencia

53. Adriana

54. Naomí

55. Amanda

56. Ariana

57. Morena

58. Natalie

59. Constanza

60. Lola

61. Zoe

62. Carolina

63. Micaela

64. Julia

65. Claudia

66. Paola

67. Alexa

68. Elena

69. Isidora

70. Rebeca

71. Josefina

72. Abigail

73. Julieta

74. Melissa

75. Michelle

76. Alba

77. María Camila

78. Angela

79. Delfina

80. Aitana

81. Stephanie

82. Fátima

83. Manuela

84. Alexandra

85. Paloma

86. Candela

87. Clara

88. Laura Sofía

89. Diana

90. Ana María

91. Guadalupe

92. Bárbara

93. Bianca

94. Miranda

95. Sabrina

96. Pilar

97. Ana María

98. Marta

99. Ana

100. Génesis

Die beliebtesten Namen für Jungen im Jahr 2016 sind die folgenden:

1. Santiago

2. Sebastián

3. Diego

4. Nicolás

5. Samuel

6. Alejandro

7. Daniel

8. Mateo

9. Ángel

10. Matías

11. Gabriel

12. Tomás

13. David

14. Emiliano

15. Andrés

16. Joaquín

17. Carlos

18. Alexander

19. Adrián

20. Lucas

21. Benjamín

22. Leonardo

23. Rodrigo

24. Felipe

25. Francisco

26. Pablo

27. Martín

28. Fernando

29. Isaac

30. Manuel

31. Juan Pablo

32. Emmanuel

33. Emilio

34. Vicente

35. Eduardo

36. Juan

37. Javier

38. Jorge

39. Aaron

40. José

41. Erick

42. Luis

43. Cristian

44. Ignacio

45. Christopher

46. Jesús

47. Kevin

48. Juan José

49. Agustín

50. Juan David

51. Simón

52. Joshua

53. Maximiliano

54. Miguel Ángel

55. Juan Sebastián

56. Bruno

57. Iván

58. Gael

59. Miguel

60. Thiago

61. Jerónimo

62. Hugo

63. Ricardo

64. Antonio

65. Ian

66. Anthony

67. Pedro

68. Rafael

69. Jonathan

70. Esteban

71. Juan Manuel

72. Julián

73. Mauricio

74. Oscar

75. Santino

76. Axel

77. Sergio

78. Guillermo

79. Matthew

80. Valentín

81. Bautista

82. Álvaro

83. Dylan

84. Marcos

85. Kimberly

86. Luciano

87. Mario

88. César

89. Cristóbal

90. Luca

91. Iker

92. Juan Andrés

93. Gonzalo

94. Roberto

95. Valentino

96. Facundo

97. Patricio

98. Diego Alejandro

99. Josué

100. Franco

Wer wissen will, für welche Namen sich die rein spanisch-stämmige Bevölkerung in Spanien entschieden hat, hier die 35 beliebtesten Namen für Mädchen:

1.Sofía

2.María Paula

3.Camila

4. Isabella

5. Mía

6. Luna

7. Sol

8. Daniela

9. Laura

10. María Fernanda

11. Carolina

12. Verónica

13. Lucía

14. Elena

15. Aliza

16. Bianca

17. Julia

18. Amanda

19. Ariada

20. Clara

21. Salomé

22. Brianna

23. Fernanda

24. Alejandra

25. Valentina

26. Claudia

27. Natalia

28. Maripaz

29. Nicole

30. Emma

31. Amelia

32. Milena

33. Karen

34. Adriana

Und die 35 beliebtesten Namen für Jungs unter spanisch-stämmigen Eltern sind folgende:

1. Alejandro

2. Santiago

3. Lucas

4. Joaquín

5. David

6. Agustín

7. Luciano

8. Noah

9. Iván

10. Josué

11. Elías

12. Marco

13. Thomás

14. Leonardo

15. Julián

16. Luis Enrique

17. Dereck

18. Juan Diego

19. Juan Carlos

20. José David

21. Sebastián

22. Pablo

23. Elías

24. Antonio

25. Enzo

26. Mathías

27. Samuel

28. Carlos

29. Fernando

30. Mario

31. Rafael

32. Andrés

33. Esteban

34. Cristian

35. Alexander

Video Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=S7AyMhbmtGY / Text: Wilhelm Wagner