Metallica rockt Madrid und Barcelona im Februar 2018! Vorverkauf beginnt … jetzt!

Metallica kommt nach Spanien. Zwar erst im Februar 2018. Aber die Tickets sind begrenzt. Und werden schon im März über den Tresen gehen.

Um das kommende Spektaktel fußballerisch auszudrücken: Madrid schlägt Barcelona mit 2:1. Denn in der Hauptstadt Spaniens werden gleich zwei Konzerte stattfinden. In der katalanischen Metropole dagegen nur eins.

3. und 5. Februar 2018 im WiZink Center in Madrid, am 7. Februar dann im Palau Sant Jordi in Barcelona

Die genauen Termine für die Abstecher nach Spanien innerhalb der Worldwired Tour, die am 4. September in Amsterdam beginnt, sind folgende: 3. und 5. Februar 2018 im WiZink Center in Madrid, am 7. Februar dann im Palau Sant Jordi in Barcelona. Die Vorgruppe kommt aus Norwegen und heißt Kvelertak.

Der Vorverkauf für die spanischen Konzerte beginnt schon im März 2017. Dazu gibt es verschiedene Formen des Zugangs dazu. Beide führen über die Online-Plattformen Ticketmaster oder LiveNation. Wird man zum Beispiel Mitglied des so genannten Legacy Met Clubs, einem Fanclub Metallicas, kann man schon am Dienstag, 21. März, losschlagen. Und zwar ab 10 Uhr morgens.

Tickets, die am Ende übrig sind, gehen ab 24. März in den freien Verkauf

Wird man dagegen nur Mitglied bei Fifth Members darf man erst ab 11 Uhr seine Tickets kaufen. So oder so stehen die Online-Kassen 24 Stunden offen. Wer sich nur so bei www.livenation.es registriert, kann dann ab Mittwoch, 22. März sein Geld los werden, ebenfalls ab 10 Uhr.

Wer unbedingt seine Tickets haben will, registriert sich am besten frühzeitig unter metallica.com/metclub, kostenfrei. Dort erhält man das Passwort für den 24-stündigen Vor-Vorverkauf.

Die Tickets sind nicht übertragbar

Tickets, die am Ende übrig sind, gehen ab 24. März in den freien Verkauf, und zwar bei www.livenation.es, www.ticketmaster.es sowie Halcón Viajes, FNAC und Carrefour. Wobei frei nicht ganz richtig ist. Denn alle Tickets werden mit den Daten des Käufers versehen und auf das Ticket gedruckt. Wer damit nach Madrid reist, sollte also auch der Käufer sein (oder mit dem Käufer reisen), die Tickets sind nicht übertragbar. Mehr als zwei Karten kann über die Fan-Schiene sowieso niemand kaufen, im so genannten freien Verkauf dann vier. In Zeiten teurer Versteigerungen via eBay ist das wohl nötig, oder?

Die Eintrittskarten beinhalten dafür unter anderem eine digitale Kopie des aktuellen Albums von Metallica, Hardwired…To Self-Destruct. Mit einem Code, der auf jedem Ticket steht, kann man außerdem im Web das Album hören.

Zusammen mit CID Entertainment vergibt Metallica dazu Premium Tickets

Zusammen mit CID Entertainment vergibt Metallica dazu Premium Tickets, in denen bevorzugte Sitzplätze möglich sind, ein Besuch der Austellung ‘Memory Remains’, dazu Meet and greets. Mehr Details dazu gibt es unter www.cidentertainment.com/events/metallica-europe-tour-2017/

Hardwired…To Self-Destruct wurde am 18. November 2016 veröffentlicht und ging sofort wie eine Rakete auf Platz eins vieler Charts. In der ersten Woche wurden mehr als 800.000 CDs verkauft. Produziert wurde das Album von Greg Fidelman, zusammen mit den Metallica-Musikern James Hetfield und Lars Ulrich.

Hier die Tourdaten für Deutschland:

Do, 14.09.17 | Köln, Lanxess Arena

Sa, 16.09.17 | Köln, Lanxess Arena

Fr, 16.02.18 | Mannheim, SAP Arena

Do, 29.03.18 | Hamburg, Barclaycard Arena

Sa, 07.04.18 | Stuttgart, Schleyerhalle

Mo, 09.04.18 | Stuttgart, Schleyerhalle

Do, 26.04.18 | München, Olympiahalle

Mo, 30.04.18 | Leipzig, Arena

Im Blog http://blog.ticketmaster.de/musik/metallica-tickets-2249/ werden genau die Details für die VIP-Pakete erklärt, die man mit den Tickets buchen kann:

The Hardwired Experience

Ein Sitzplatz im Unterrang

Zugang zur Arena über den separaten Eingang ‘Through The Never’

Treffen mit Bandmitgliedern im Backstage-Bereich vor der Show (die teilnehmenden Bandmitglieder können von Show zu Show variieren)

Ein Gruppenfoto mit allen (12) „Hardwired Experience“ Fans und allen vier Bandmitgliedern

Eine von allen Bandmitgliedern signierte Setlist

Zugang zum „Sanitarium Rubber Room’ (Bar (Selbstzahler) mit zwei kostenfreien Getränken (keine Ausgabe von Alkohol für Teilnehmer unter 18 Jahre)

Abendessen am „Spit Out The Bone’ Buffet

Zugang zu ‘Memory Remains’: eine brandneue Ausstellung mit Band-Erinnerungen, Instrumenten, Bühnengarderobe, persönlichen Sachen und vielen mehr

Ein Metallica Show-Poster in limitierter Auflage

Ein Metallica T-Shirt nach Wahl (Auswahl in der Lounge)

Zugang zum Merchandise-Stand nur für VIP Kunden

Das Package ist auf 12 Personen beschränkt.

The Whiplash Experience

Ein Sitzplatz im Unterrang oder Stehplatz im Innenraum

Früherer Einlass (Early Entry) in die Halle (gilt nur für Stehplatz im Innenraum; nicht für Sitzplatz)

Zugang zur Arena über den separaten Eingang ‘Through The Never’

Zugang zum „Sanitarium Rubber Room’ (Bar (Selbstzahler) mit zwei kostenfreien Getränken (keine Ausgabe von Alkohol für Teilnehmer unter 18 Jahre)

Abendessen am „Spit Out The Bone’ Buffet

Zugang zu ‘Memory Remains’: eine brandneue Ausstellung mit Band-Erinnerungen, Instrumenten, Bühnengarderobe, persönlichen Sachen und vielen mehr

Ein Metallica Show-Poster, Limitierte Auflage

Ein Metallica T-Shirt nach Wahl (Auswahl in der Lounge)

Zugang zum Merchandise-Stand nur für VIP Kunden

Ansprechpartner vor Ort

The Unforgiven Experience

Ein Sitzplatz im Unterrang oder Stehplatz Innenraum

Zugang zur Arena über den separaten Eingang ‘Through The Never’

Ein Metallica Show-Poster, Limitierte Auflage

Ein Metallica T-Shirt nach Wahl (Auswahl in der Lounge)

Ansprechpartner vor Ort

Beachte: Der früherer Einlass (Early Entry) oder der Zugang zur Metallica-Ausstellung ‘Memory Remains’ sind im Package nicht enthalten.

Mehr als 110 Millionen Alben verkauft

Metallica wurde 1981 in Los Angeles gegründet und gehört zu den erfolgreichsten Metalbands der Welt – bislang wurden laut Wikipedia mehr als110 Millionen Alben verkauft, allein in den USA verkaufte die Band über 62 Millionen Alben und ist damit die siebterfolgreichste Band des Landes. Metallica wurde neunmal mit einem Grammy Award ausgezeichnet. MTV platzierte Metallica in seiner Liste der „Größten Metal-Bands aller Zeiten“ auf Platz drei, VH-1 setzte die Band auf Platz fünf ihrer Liste der 100 größten Hard-Rock-Bands.

Master of Puppets belegt Platz eins in der Liste der „100 besten Metalalben“

In der Wikipedia heißt es weiter: „Das Album Master of Puppets belegte Platz eins in der Liste der „100 besten Metalalben“ vom Onlinemagazin Metal Rules. In dem Buch Best of Rock & Metal des deutschen Magazins Rock Hard, in dem die nach Meinung der Rock-Hard-Redaktion 500 stärksten Metal- und Hard-Rock-Alben aller Zeiten aufgeführt werden, ist Metallica mit fünf Alben vertreten. Master of Puppets belegt Platz zwei, gefolgt von Ride the Lightning. Das Debütalbum Kill ’Em All befindet sich auf Platz 12, das selbstbetitelte fünfte Album auf Platz 79 sowie Garage Inc. auf Platz 500.“

Video Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=2Mkq6GFLIsk / Text: Wilhelm Wagner