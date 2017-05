Lady Gaga macht (nicht nur) Barcelona verrückt: Zusatz-Konzert im Palau Sant Jordi!

Na so was. Da dachten die Fans schon, dass sie am 22.September in Barcelona dem europäischen Auftakt der Welt-Tournee von Lady Gaga beiwohnen können. Aber nichts da, falsch gedacht. Denn einen Tag davor hat die Diva jetzt ein weiteres Konzert angekündigt. Wegen der großen Nachfrage wurde kurzerhand erneut der Palau Sant Jordi egebucht, diesmal am 21. September. Unter dem Thema „Joanne World Tour“ wird Lady Gaga dabei durch die ganze Welt touren. Viele Konzerte sind jetzt schon ausverkauft.

Der Vorverkauf für das neue Konzert in Barcelona wird am 31. März starten

Auch in anderen Ländern wurden schon Zusatzkonzerte anberaucht, am 12. Okeober im englischen Birmingham, am 11. November in Uncasville (USA). Der Vorverkauf für das neue Konzert in Barcelona wird am 31. März starten. Uhrzeit: 10 Uhr morgens. Online sind die Karten via www.livenation.es, www.ticketmaster.es und Ticketmaster zu bekommen.

Die Tour startet im August in Kanada (Vancouver), danach geht es in die USA…

Mit den Konzerten in Barcelona soll der europäische Abschnitt der Welttour von Lady Gaga beginnen, die Tour an sich startet im August in Kanada (Vancouver), danach geht es in die USA, danach nach Europa. Später dann geht es zurück in die Vereinigten Staaten.

„Joanne“ ist der Titel des fünften Studioalbums von Lady Gaga, das seit 21. Oktober 2016 auf dem Markt ist – eine Hommage an ihre Tante, die 1974 verstorben war.

John Legend bringt „Darkness and Light“

Wer es zu Lady Gaga nicht schafft, aber trotzdem ein Konzert in Barcelona erleben will, kann sich am 12. Oktober John Legend und dessen „Darkness and Light Tour“ anschauen. Der Künstler tritt dort, ebenfalls im Palau Sant Jordi, im Rahmen seiner Europa-Tour auf, die am 8. September in Glasgow beginnt sowie am 14. Oktober in Lissabon ihren Abschluss finden wird.

Am 5. Februar 2017 trat Lady Gaga in der Halbzeitshow des Super Bowl LI auf

Die Wikipedia fasst die jüngsten Ereignisse um Lady Gaga wie immer nicht lyrisch perfekt, aber informativ zusammen: „Am 7. Februar 2016 sang sie beim Super Bowl 50 die amerikanische Nationalhymne. Ihre Interpretation wurde vielfach gelobt. Bei den 58. Grammy Awards am 15. Februar 2016 trat sie mit einem Tribute für den kurz zuvor verstorbenen David Bowie auf. Am 9. September 2016 erschien Perfect Illusion, die erste Single aus ihrem fünften Studioalbum Joanne, das am 21. Oktober 2016 erschienen ist. Die Single sowie das Album konnten aber nicht an die alten Erfolge anknüpfen und stiegen nach zwei Wochen beziehungsweise fünf Wochen aus den deutschen Charts wieder aus.

Am 5. Oktober startete sie die Dive Bar Tour, bei der sie für drei Konzerte durch die USA reist. Am 6. Oktober wurde die Promo-Single Million Reasons veröffentlicht, die später statt A-yo als zweite Single veröffentlicht wurde. Für das Album arbeitete sie unter anderem mit Mark Ronson, RedOne und Elton John zusammen. Am 5. Februar 2017 trat sie in der Halbzeitshow des Super Bowl LI auf. Im März 2017 war sie als Gast-Jurorin bei RuPaul’s Drag Race zu sehen.“

Wie auch immer: Hier die kompletten Tour-Daten für Lady Gaga…

Aug1

Rogers Arena

Vancouver, Canada

Aug3

Rogers Place

Edmonton, Canada

Aug5

Tacoma Dome

Tacoma, WA, USA

Aug8

The Forum

Inglewood, CA, USA

Aug9

The Forum

Inglewood, CA, USA

Aug11

T-Mobile Arena

Las Vegas, NV, USA

Aug13

AT&T Park

San Francisco, CA, USA

Aug15

Golden 1 Center

Sacramento, CA, USA

Aug19

Centurylink Center

Omaha, NE, USA

Aug21

XCEL Energy Center

St Paul, MN, USA

Aug23

Quicken Loans Arena

Cleveland, OH, USA

Aug25

Wrigley Field

Chicago, IL, USA

Aug28

Citi field

New York, NY, USA

Aug29

Citi field

New York, NY, USA

Sep1

Fenway Park

Boston, MA, USA

Sep2

Fenway Park

Boston, MA, USA

Sep4

Bell Centre

Montréal, Canada

Sep6

Air Canada Centre

Toronto, Canada

Sep7

Air Canada Center

Sep10

Wells Fargo Center

Philadelphia, PA, USA

Sep11

Wells Fargo Center

Philadelphia, PA, USA

Sep15

Rock in Rio

Rio De Janeiro, Brazil

Sep21

Palau Sant Jordi

Barcelona, Spain

Sep22

Palau Sant Jordi

Barcelona, Spain

Sep24

Hallenstadion

Zurich, Switzerland

Sep26

mediolanum forum

Milan, Italy

Sep29

Barclaycard Arena Hamburg

Hamburg, Germany

Oct1

Sportpaleis

Antwerp, Belgium

Oct3

Ziggo Dome

Amsterdam-Zuidoost, Netherlands

Oct6

Accorhotels Arena

Paris, France

Oct7

Accorhotels Arena

Paris, France

Oct9

The O2

London, United Kingdom

Oct11

The O2

London, United Kingdom

Oct15

Barclaycard Arena

Birmingham, United Kingdom

Oct17

Manchester Arena

Manchester, United Kingdom

Oct21

Royal Arena

Copenhagen, Denmark

Oct23

Ericsson Globe

Stockholm, Sweden

Oct26

Mercedes-Benz Arena

Berlin, Germany

Oct28

LANXESS Arena

Koln, Germany

Nov5

Bankers Life Fieldhouse

Indianapolis, IN, USA

Nov7

Little Caesars Arena

Detroit, MI, USA

Nov10

Mohegan Sun Arena

Uncasville, CT, USA

Nov13

KFC Yum! Center

Louisville, KY, USA

Nov15

Sprint Center

Kansas City, MO, USA

Nov16

Scottrade Center

St Louis, MO, USA

Nov19

Verizon Center

Washington, DC, USA

Nov20

PPG Paints Arena

Pittsburgh, PA, USA

Nov28

Philips Arena

Atlanta, GA, USA

Nov30

American Airlines Arena

Miami, FL, USA

Dec1

Amalie Arena

Tampa, FL, USA

Dec3

Toyota Center

Houston, TX, USA

Dec5

Frank Erwin Center

Austin, TX, USA

Dec8

American Airlines Center

Dallas, TX, USA

Dec9

Chesapeake Energy Arena

Oklahoma City, OK, USA

Dec12

Pepsi Center

Denver, CO, USA

Dec14

Vivint Smart Home Arena

Salt Lake City, UT, USA

Dec16

T-Mobile Arena

Las Vegas, NV, USA

Dec18

The Forum

Inglewood, CA, USA

Video Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=RS08odT4eh0 / Text: Wilhelm Wagner