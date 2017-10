Flugchaos: Monarch pleite, Ryanair storniert Flüge, Norwegian und Vueling fliegen hoch!

Die Frage steht im Raum: Ferien in Spanien, na klar, wie immer. Kein Problem. Vielleicht ja aber doch? Denn womit soll man fliegen? Air Berlin? Ryanair? Wie sicher kann man sein, dass die Tickets, die man eben noch gebucht hat, auch morgen noch gelten? Ob es die Airline überhaupt noch gibt? Ob die Fluglinie noch existiert? Ob die Stadt, die man gebucht hat, auch morgen noch angeflogen wird?

Sicher ist nur eins: Pleiten im Flugverkehr sind gar nicht so selten, wie man vielleicht denken könnte. Die Website www.protextmyholiday.com kommt in einer Liste auf sage und schreibe 254 Pleiten weltweit.

Im September und Oktober musste Ryanair mehr als 2.000 Flüge streichen

Fakt ist, dass derzeit vor allem die Airline Norwegian bei Flügen nach Spanien in Sachen Vertrauen im Geschäft die Nase vorn hat. Sie fliegt verlässlich und planbar. Schon bei Ryanair ist das etwas anderes. Der Unternehmen hatte sich frisch mit mehr als 86 Millionen Passagieren an die Spitze in Europa gesetzt, selbst die Lufthansa kommt nicht auf so viele Kunden. Dann aber der Rückschlag: Im September und Oktober musste Ryanair mehr als 2.000 Flüge streichen. Grund ist das eigene Wachstum, denn mittlerweile gibt es nicht mehr genügend Piloten, die die vielen Maschinen von Ryanair fliegen könnten. Sie brauchen schließlich auch mal Pause oder Urlaub. Und vielleicht eine Gehaltserhöhung. Faktoren, die Ryanair offenbar nicht genügend in sein Geschäftsmodell eingepreist hat.

Aer Lingus, City Jet, Easyjet, Eurowings, Jet 2, Norwegian und Vueling als Alternativanbieter

Mittlerweile hat Ryanair bekannt gegeben, dass der Stresstest für die Kundschaft noch bis zum kommenden Sommer anhalten könnte. Was in dieser Zeit noch alles auf die Kundschaft zukommt? Weiß keiner. Grundsätzlich können Kunden, deren Flug ausfällt, nicht nur mit einem anderen Flug bei Ryanair entschädigt werden. Es ist auch möglich, eine andere Airline zu wählen. Aber die wenigsten Kunden wissen das. Die irische Flugbehörden haben deshalb Ryanair ermahnt, ihre Passagiere besser aufzuklären. Mittlerweile sollten also alle Passagiere, deren Flüge annulliert wurden, eine Mail erhalten haben, in der sie über ihre Rechte aufgeklärt werden. Auch das Recht, eine andere Airline als Ryanair zu wählen, um von A nach B zu kommen. Laut der Website www.aerotelegraph.com nannte Ryanair dabei auch Aer Lingus, City Jet, Easyjet, Eurowings, Jet 2, Norwegian und Vueling als Alternativanbieter. Fallen diese Alternativen aus, werden Zug- oder Busfahren bezahlt. Begründete Mehrkosten sind werden demnach ebenfalls übernommen.

Hier die lange Liste der Airline-Pleiten, beginnend mit der jüngsten Pleite der Fluggesellschaft Monarch:

